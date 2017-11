Mulige lyder fra savnet argentinsk ubåt

Ubåten San Juan har 44 besetningsmedlemmer. Onsdag i forrige uke forsvant den etter å ha meldt om mekanisk feil.

Nå mener den argentinske marinen at sonarer på to letefartøy kan ha fanget opp lyder fra ubåten. De ble registrert 360 kilometer fra kysten, i et område der havet i snitt er 200 meter dypt, opplyste en talsmann for den argentinske marinen, Enrique Balbi, mandag.

Slår mot skroget?

Tidligere mandag siterte CNN en kilde fra den amerikanske marinen som opplyste at lydene hørtes ut som verktøy som ble slått mot skroget på ubåten.

Posisjonen der lydene ble fanget opp, stemmer overens med kursen som ubåten måtte ta for å nå fram til marinebasen Mar del Plata, slik planen var.

Den argentinske marinen har opplyst at ubåten meldte om en mekanisk feil før den forsvant.

– Ubåten gikk opp til overflaten og meldte om en feil. Den ble derfor bedt om å endre kurs og gå til Mar del Plata, sa Gabriel Galeazzi, sjef for marinebasen, mandag.

Norsk skip leter

En stor redningsoperasjon er satt i gang for å finne ubåten. Blant fartøyene som deltar i letingen, er det norske offshoreskipet Skandi Patagonia, som eies av DOF Group, skriver VG.

I alt seks land bistår Argentina i letingen, deriblant USA og Storbritannia.

Argentinske myndigheter har tidligere opplyst at det i helgen ble plukket opp signaler som kan stamme fra ubåten, men mandag kom beskjeden om at det ikke dreide seg om nødanrop fra ubåten, slik man antok.

– Vi har fått rapporten fra selskapet som har analysert signalene, de sju anropsforsøkene kom ikke fra ubåtens satellittelefon, opplyste marinens talsmann på en pressekonferanse i Buenos Aires.

San Juan, en dieselelektrisk TR-1700, er en av den argentinske marinens tre ubåter. Den er 65 meter lang og 7 meter bred og er bygget i Tyskland i 1983. Den har vært gjennom flere ombygginger og tilpasninger, den siste i 2014.