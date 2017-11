Trump vil føre opp Nord-Korea på terrorlisten

Trump kunngjorde oppføringen mandag. Han mener det burde vært gjort for lenge siden og sier det er et ledd i kampanjen for å øke presset mot landet.

Nord-Korea var sist på den amerikanske terrorlisten i 2008, da landet ble strøket for å få i havn en avtale om stans i utviklingen av kjernefysisk teknologi.

Når oppføringen vil skje, er så langt ikke klart. Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster antydet før presidentens rundreise i Asia tidligere i november at en slik oppføring var aktuelt.

McMaster pekte på giftdrapet på Kim Jong-uns halvbror på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia tidligere i år og betegnet det som en terrorhandling som rettferdiggjør oppføring på listen. Nord-Korea vil i så fall havne i selskap med Iran, Sudan og Syria.

Malaysiske myndigheter har ikke lagt skylden direkte på Nord-Korea, men den sørkoreanske etterretningstjenesten mener angrepet ble utført på ordre av Kim Jong-un etter at halvbroren hadde falt i unåde.