EU forbyr sprøytemiddel som truer biene

De nye reglene skal i utgangspunktet også gjelde i Norge.

EUs medlemsland stilte seg fredag bak forbudet. Det innføres etter at en vitenskapelig gjennomgang bekreftet at slike stoffer er skadelige for bier når de brukes utendørs.

Konsekvensen er at all utendørs bruk av de tre stoffene imidakloprid, klotianidin og tiamethoxam vil bli forbudt.

– Biers helse er avgjørende viktig for meg fordi det handler om naturmangfold, matproduksjon og miljø, sier EU-kommissær Vytenis Andriukaitis.

Miljøvernere samlet seg utenfor EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont fredag formiddag for å feire vedtaket.

– Dette forbudet er et glimt av håp for biene. Endelig begynner myndighetene våre å lytte til vanlige folk, vitenskapelige beviser og bønder som forstår at biene ikke kan leve med disse kjemikaliene, og at vi ikke kan leve uten biene, sier Antonia Staats i miljøorganisasjonen Avaaz.

De to stoffene klotianidin og tiamethoxam er ikke i bruk i Norge i dag, men det selges omtrent 500 kilo imidakloprid i året.