Etter et kort fengslingsmøte ga dommeren FSB medhold i at fengslingen av den spionanklagede nordmennen skal forlenges i tre måneder til.

Da Berg ble fengslet i desember, sa Bergs advokater at målet var å få pensjonisten fri før fotball-VM starter i Russland i midten av juni.

Nå er det håpet lagt i grus.

– Jeg har det vondt nå, sa Frode Berg da han ble ført inn i rettssalen torsdag morgen.

– Jeg er sliten nå, sa han.

Berg var preget av fem måneder i fengsel da han ankom retten og gråt da dommen falt. Han fikk bare si noen korte setninger til fremmøtte norske journalister, som stadig ble avbrutt av vaktene.

Gina Grieg Risnæs

Nordmannen gjentok da at han følte seg lurt av dem som sendte ham til Moskva.

– Jeg har bare sendt noen konvolutter med penger, sa Berg.

– Det er det eneste jeg har gjort.

På spørsmål fra journalister sa Berg at han ikke hadde mottatt betaling for oppdraget.

– Hvordan er forholdene?

– Det er tungt. Jeg har det ikke bra, svarte Berg til norsk presse.

Kilder til Aftenposten: Slik var etterretningsoperasjonen som sendte Frode Berg i russisk fengsel

– De manipulerte meg.

Det var ventet at FSB ville få medhold i forlenget varetektsfengsling.

Før dommen falt, skjerpet Berg kritikken av de han sier sendte ham til Moskva. Tidligere har han sagt at det var norsk etterretningstjeneste.

– De manipulerte meg. De snakket meg rundt, sa en preget Berg.

Norske myndigheter har kategorisk avvist å kommentere hvorvidt Berg har påtatt seg oppdrag for E-tjenesten.

Gina Grieg Risnæs

Bergs russiske advokat Ilja Novikov sa etter rettsmøtet følgende om situasjonen:

- Vi kan ikke gjøre noe som helst. Nå kan vi bare sitte og vente, sier Novikov.

Advokaten forventer at fengslingen blir forlenget i august.

- Vi regner med at de vil be om forlenget fengsling i august.

– Det finnes ingen juridisk løsning på denne saken. Bare politisk, sier Novikov.

Pågrepet i desember

Frode Berg ble arrestert 5. desember 2017 utenfor sitt hotell i Moskva.

Da var han ifølge advokatene på vei til postkontoret for å sende to konvolutter med 3000 euro på oppdrag av den norske etterretningstjenesten.

Først etter tre uker i full isolasjon før Berg møtte en advokat.

22. april sa Berg til Dagbladet at han ble sendt til Moskva på kuréroppdrag for den norske etterretningstjenesten, men at han ikke forsto hvor risikofylt eller farlig oppdraget var.

Per Anders Johansen

Les Moskva-korrespondent Per Anders Johansens nyhetsanalyse: Når Frode Berg står i buret ved siden av meg, er vi som små brikker i FSBs spill.

Berg er en liten sak i Russland

Mens Frode Berg er en stor sak i Norge, har hans sak fått relativt liten oppmerksomhet i Russland.

Nesten alle vanlige russere Aftenposten spør, har aldri hørt om Berg-saken.

Berg-saken har vært omtalt 30.000 ganger på nyhetssteder Google indekserer. Men bare 400 av disse sakene er fra russiske nyhetskilder på nett, først og fremst ved arrestasjonen og da han i april sa at han reiste til Moskva på oppdrag for norsk etterretning.

I samme periode har kjente nordmenn i Russland som Ole Einar Bjørndalen og Alexander Rybak vært nevnt henholdsvis 8.000 og 31.000 ganger på russiske nettsteder.

Kan bli sittende lenge

I andre tilsvarende saker hvor utlendinger fra Vesten er pågrepet av FSB, har det tatt minst ett år fra arrestasjon til utveksling: