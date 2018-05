Torsdag morgen ble Frode Berg ført inn i rettssalen som skal ta stilling til om han fortsatt skal sitte i varetekt.

Han ble ført i håndjern fra fengselet til Den russiske sikkerhetstjenesten FSB til Lefortovo-domstolen i Moskva. Aftenposten er til stede i rettslokalet.

- Jeg har det vondt nå, sa Frode Berg da han ble ført inn i rettssalen.

Gina Grieg Risnæs

Nordmannen gjentok at han følte seg lurt av dem som sendte ham til Moskva.

– Jeg har bare sendt noen konvolutter med penger, sa Berg.

– Det er det eneste jeg har gjort.

– Hvordan er forholdene?

– Det er tungt. Jeg har det ikke bra, svarte Berg til norsk presse.

Berg om norsk E – tjeneste: – De manipulerte meg.

Fem måneder i fengsel har satt sitt preg på nordmannen.

– Jeg er sliten nå, sa han til de fremmøtte journalistene.

Gina Grieg Risnæs

Det er ventet at varetektstiden forlenges i tre måneder til.

Berg skjerpet kritikken av de norske etterretningsoffiserene som sendte ham til Moskva:

– De manipulerte meg. De snakket meg rundt, sa en preget Berg.

Norske myndigheter har kategorisk avvist å kommentere hvorvidt Berg har påtatt seg oppdrag for E-tjenesten.

Pågrepet i desember

Frode Berg ble arrestert 5. desember 2017 utenfor sitt hotell i Moskva.

Da var han ifølge advokatene på vei til postkontoret for å sende to konvolutter med 3000 euro på oppdrag av den norske etterretningstjenesten.

Først etter tre uker i full isolasjon før Berg møtte en advokat.

22. april sa Berg til Dagbladet at han ble sendt til Moskva på kuréroppdrag for den norske etterretningstjenesten, men at han ikke forsto hvor risikofylt eller farlig oppdraget var.

Per Anders Johansen

Les Moskva-korrespondent Per Anders Johansens nyhetsanalyse: Når Frode Berg står i buret ved siden av meg, er vi som små brikker i FSBs spill.

Berg er en liten sak i Russland

Mens Frode Berg er en stor sak i Norge, har hans sak fått relativt liten oppmerksomhet i Russland.

Nesten alle vanlige russere Aftenposten spør, har aldri hørt om Berg-saken.

Berg-saken har vært omtalt 30.000 ganger på nyhetssteder Google indekserer. Men bare 400 av disse sakene er fra russiske nyhetskilder på nett, først og fremst ved arrestasjonen og da han i april sa at han reiste til Moskva på oppdrag for norsk etterretning.

I samme periode har kjente nordmenn i Russland som Ole Einar Bjørndalen og Alexander Rybak vært nevnt henholdsvis 8.000 og 31.000 ganger på russiske nettsteder.

Kan bli sittende lenge

I andre tilsvarende saker hvor utlendinger fra Vesten er pågrepet av FSB, har det tatt minst ett år fra arrestasjon til utveksling: