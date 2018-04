Kim er den første nordkoreanske lederen til å krysse grensen til Sør-Korea siden 1953.

Kim gikk smilende mot delelinjen midt i den demilitariserte sonen mellom de to landene klokken 2.30 norsk tid.

Her sto den sørkoreanske presidenten på motsatt side og strakte ut hånden. De to lederne hilste og delte et par ord før Kim tok steget over linjen som første nordkoreanske leder på 65 år.

– Jeg er glad for å møte deg, sa Moon til Kim.

Korea Broadcasting System via AP / NTB scanpix

Kim og Moon hånd i hånd

Deretter så det ut til at Kim spurte Moon om han ville ta steget over på den nordkoreanske siden. Moon nikket og tok imot Kims utstrakte hånd og ble så ledet over på motsatt side. De to sto hånd i hånd mens de smilte til kameraene. Eksperter CNN har snakket med, omtaler dette som et viktig symbol.

Kim og Moon gikk så nedover en knall rosa løper som tegnet opp veien fra delelinjen og ned til Fredshuset hvor de to avholder toppmøtet. Langs løperen sto et stort orkester i tradisjonelle drakter, samtidig som det ble holdt æresvakt for de to lederne.

Korea Broadcasting System via AP/NTB scanpix

– Ny historie

Delegasjonene fra begge land stilte seg så opp for fotografene, før Kim og Moon fortsatte ferden mot Fredshuset. I gjesteboken inne i Fredshuset signerte Kim:

– En ny historie begynner nå – ved begynnelsen av historien og fredsperioden.

Både nordkoreanske atomvåpen og en permanent fredsavtale mellom landene skal diskuteres.

REUTERS TV / NTB scanpix

Et symbolsk møtebord

Samtalene mellom Kim og Moon blir holdt rundt et ovalt bord som måler nøyaktig 2018 millimeter bredt – for å symbolisere året møtet holdes. Mens de satt ansikt til ansikt ved bordet, byttet de to på å ta ordet og å dele egne ønsker og håp for møtet.

– Våren kan ha kommet til den koreanske halvøya, sa Moon. Han beskrev Kims beslutning om å krysse grensen til sør som «modig» og som et «symbol for fred», og la til at han håpet de sammen ville komme frem til «modige beslutninger».

Kim svarte at han så frem til ektefølte, ærlige og oppriktige samtaler med Moon.

– Jeg kom hit fast bestemt på å sende et startsignal ved begynnelsen av en ny historie, sa Kim, som satt midt imellom søsteren Kim Yo-jong og den nordkoreanske lederen for interkoreanske forbindelser.

USA positive

Det hvite hus mener møtet i Panmunjom er et «fremskritt mot fred og velstand for hele den koreanske halvøya».

Det hvite hus sier også i uttalelsen at USA ser frem til å «fortsette diskusjonene i forberedelsene til det planlagte møtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i de kommende ukene.»

Korea Broadcasting System / AP / NTB scanpix

Første toppmøte på 11 år

Sør og nord har offisielt vært i krig siden 1950. I 1953 kom en våpenhvile på plass, men den har aldri blitt etterfulgt av en varig avtale om fred.

Fire ganger tidligere har de to landene på Koreahalvøya prøvd å avslutte fiendskapet, men hver gang har forsøket av ulike grunner mislyktes.

Fredagens møte er første gang Kim og Moon møtes, samtidig som det er det første toppmøtet mellom nord og sør på 11 år.

Mulig fredsavtale

På bordet ligger en mulig fredsavtale mellom de to erkefiendene. Foran dette toppmøtet er sjansene bedre, mener historiker og Asia-forsker Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Dette møtet er fundamentalt viktig. Prosessen mellom de to landene kan føre til varig fred og samarbeid. Det vil fjerne hele grunnlaget for en stormaktskonflikt om Korea, har han fremholdt til NTB.

Etter dagens første møte reiser nordkoreanerne etter planen tilbake på sin side av delelinjen for å spise lunsj. Senere skal Kim og Moon plante et tre som symboliserer fred og velstand.

Deretter er det klart for en ny runde med diskusjoner, før det er meningen at de to lederne skal undertegne en avtale og komme med en felles uttalelse.

Til slutt skal de spise middag sammen, og menyen er allerede blitt offentliggjort. De vil blant annet få servert en potetrett som skal minne diktatoren Kim Jong-un på tiden da han gikk på skole i Sveits.