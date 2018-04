– De to lederne har hatt en ærlig og åpen dialog om atomnedrustning og å om etablere permanent fred på Korea-halvøya, samt om utvikling av båndene mellom landene, sier Yoon Young-chan, talsperson for Sør-Koreas president Moon Jae-in, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kledd i sin karakteristiske mørke «Mao-dress» gikk Kim smilende mot delelinjen i den demilitariserte sonen klokken 2.30 norsk tid.

Moon sto med utstrakt hånd på sørkoreansk side. De to lederne hilste og vekslet noen ord før Kim tok steget over linjen som første nordkoreanske leder på 65 år.

– Jeg er glad for å møte deg, sa Moon til Kim.

65 år etter at krigen sluttet: Nord- og Sør-Korea er formelt fortsatt i krig.

Kim og Moon hånd i hånd

De to lederne sto hånd i hånd mens de smilte til kameraene. Eksperter fremholder overfor CNN at dette er et viktig symbol.

Kim og Moon gikk så nedover en rosa løper fra delelinjen til Fredshuset, hvor de to avholder det historiske toppmøtet. Langs løperen sto æresvakt og et stort orkester i tradisjonelle drakter.

– Ny historie

I gjesteboken inne i Fredshuset skrev Kim:

– En ny historie begynner nå – ved begynnelsen av historien og fredsperioden.

Toppmøtet finner sted noen uker før Kim Jong-un etter planen skal møte USAs president Donald Trump og drøfte avvikling av Nord-Koreas atomprogram.

Et symbolsk møtebord

Samtalene mellom Kim og Moon blir holdt ved et ovalt bord som er nøyaktig 2018 millimeter bredt – for å symbolisere året da toppmøtet avholdes.

– Våren kan ha kommet til den koreanske halvøya, sa Moon. Han beskrev Kims beslutning om å krysse grensen til sør som «modig» og som et «symbol for fred», og la til at han håpet de sammen ville komme frem til «modige beslutninger».

Kim svarte at han så frem til ektefølte, ærlige og oppriktige samtaler.

– Jeg kom hit fast bestemt på å sende et startsignal ved begynnelsen av en ny historie, sa Kim.

USA positivt innstilt

Washington mener toppmøtet er et «fremskritt for fred og velstand for hele den koreanske halvøya».

Det hvite hus sier også at USA ser frem til å «fortsette diskusjonene i forberedelsene til det planlagte møtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i de kommende ukene.»

Første toppmøte på 11 år

Sør- og Nord-Korea har offisielt vært i krig siden 1950. Partene har ikke lykkes med å følge opp våpenhvilen av 1953 med en fredsavtale.

Fredagens møte er det første mellom lederne Kim og Moon og samtidig det første toppmøtet mellom nord og sør på 11 år.

Kim: – Overveldet av følelser

– Jeg gikk cirka 200 meter, overveldet av følelser, sa Kim da han ankom Fredshuset etter å krysset grensen med hele verden som publikum. Kim sa at «det var så lett», og han «kunne ikke forstå hvorfor det hadde tatt så lang tid å gjøre dette».

Forrige toppmøte ble holdt i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang i 2007.

– Til forskjell fra tidligere da vi mislyktes i å følge opp og gikk tilbake til start, ønsker jeg å oppfylle forventningene til folket. Det spiller ingen rolle at man oppnår en bra avtale dersom man ikke implementerer den ordentlig. Da vil det kun føre til skuffelse, sa Kim.

Moon: Håper å kunne gi folket freds-gave

Sør-Koreas president sier at han håper de to lederne vil kunne gi en «gave til det koreanske folk, som ønsker fred.»

Etter dagens første møte for lukkede dører, dro Kim tilbake til den nordkoreanske siden av grensebyen for å spise lunsj.

Senere på dagen blir det en ny runde med diskusjoner før de to lederne etter planen skal undertegne en avtale og komme med en felles uttalelse.

Fredag kveld skal de to lederne spise middag sammen, og på menyen står både nord- og sørkoreanske retter.

Det vil også bli servert en potetrett som skal minne diktatoren Kim Jong-un på tiden da han gikk på skole i Sveits.

Begge presidentfruene vil trolig også ta plass ved middagsbordet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.