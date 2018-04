Politiet i Toronto bekrefter at den mistenkte sjåføren av bilen som kjørte inn i en folkemengde ved et gatekryss i sentrum av byen mandag ettermiddag, er en 25 åring fra bydelen Richmond Hill.

Offisielle tjenestemenn opplyser at sjåføren ikke skal være knyttet til noen terrororganisasjon.

Motivet bak påkjørselen er ennå ikke bekreftet, men politiet sier at ut ifra vitnebeskrivelser kan det se ut som at påkjørselen ligner en bevisst handling.

Bilen som ble kjørt, var en leiebil, opplyser politiet.

– Kjent for samhold og toleranse

– Det er ikke slikt vi forventer skal skje i Toronto. Vi står sammen med dem som er rammet. Toronto er en by som er kjent verden over for samhold og toleranse. Det skal vi fortsette å være, sier Torontos borgermester John Tory.

Statsminister Justin Trudeau sier han tenker på alle dem som er rammet.

Brutale scener

Vitner beskriver brutale scener fra Toronto mandag, deriblant at en person med en barnevogn ble truffet, skriver CTV News.

– Han kjørte på fortauet og meide ned folk en etter en. Jeg trodde først sjåføren hadde et hjerteanfall eller et uhell, men så kjørte han opp på fortauet og traff mange mennesker, sier Ali Shaker om det han ble vitne til.

– Det er det verste jeg har sett, og et mareritt som fortsatt ryster meg. Han har nettopp ødelagt manges liv, sier Shaker.

– Mange mennesker lå livløse på bakken, sier Carol Roberts som så hendelsen utspille seg.

Stakk av

Etter påkjørselen i Yonge Street kjørte sjåføren av gårde, men han ble til slutt innhentet av politiet. CTV News skal ha fått inn bilder av at den pågrepne rettet en pistollignende gjenstand mot politiet og skal ha sagt at han var bevæpnet.

Kort tid senere ble han pågrepet uten at det ble løsnet skudd, opplyste Toronto-politiet på Twitter.

– Denne etterforskningen vil bli vanskelig. Vi har pågrepet en person og etterforskningen er i gang, sa Peter Yuen i Toronto-politiet.

Politiet roser betjent som pågrep Toronto-mistenkt

En politibetjent får ros av kolleger for ikke å drepe mannen som er mistenkt for påkjørselen i Toronto mandag. Den mistenkte mannen ba politiet drepe ham.

Etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde i den canadiske hovedstaden og drepte ti mennesker mandag, stakk sjåføren av med politiet i hælene. Han ble så stoppet kort tid senere.

Videoopptak fra stedet skal vise at en av politimennene står ansikt til ansikt med den mistenkte, mens den antatte gjerningsmannen vifter med en pistollignende gjenstand og roper: «Drep meg».

Opptakene viser så at mannen flere ganger trekker gjenstanden opp fra hoften og peker mot politimannen. Den mistenkte mannen roper at han har en pistol og at politibetjenten skal skyte ham, men får som svar: «Jeg bryr meg ikke, legg deg ned».

– Det er helt tydelig at den mistenkte forsøker å bli skutt. Han ville begå selvmord via betjenten, sier Gary Clemet, en pensjonert politibetjent med 34 års erfaring.

Politisjefen i Toronto Mark Saunders sier at politibetjentens håndtering av situasjonen avspeiler treningen han har gjennomgått.

Politiet antar at gjerningsmannen kjørte på folkemengden ved Yonge Street med vilje, men motivet er ennå ukjent.

Politiet sier at den mistenkte ikke er en kjenning av politiet. Ifølge nyhetsbyrået AP skal han være student. Politiet har understreket at de ikke har funnet noen kobling til terrorisme, og at hendelsen ikke fører til at de hever sikkerhetsnivået.