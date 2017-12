Kun én republikaner vil stemme mot skattereformen

Hans avgjørelse vil ikke påvirke utfallet: Republikanernes nestleder i Senatet, John Cornyn fra Texas, sier partiet har sikret flertall for den omfattende skattereformen.

Dermed har partiet 51 av de 52 republikanske senatorene i Senatet på sin side for skattereformen republikanerne håper å gjennom i løpet av fredag kveld lokal tid.

Bitter ordkrig mellom Trump og republikaner-toppen Corker

Corkers avgjørelse er ingen overraskelse. Han hadde uttrykt bekymring for at reformen ville plusse på enda mer på landets 20 billioner dollar store samlede gjeld. Fredag sa han at han ikke ønsker å belaste fremtidige generasjoner.

Corker har tidligere gått ut og stilt spørsmål ved president Donald Trumps stabilitet og fryktet at han kan forårsake tredje verdenskrig.

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne. Ifølge The New York Times dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.