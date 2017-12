Senatet vedtok historisk skattereform i USA

Skattereformen omtales som Donald Trumps største politiske seier, og var svært etterlengtet for den hardt prøvede presidenten.

Reformen innebærer et samlet skattekutt på nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

Ifølge Reuters vil Trump og republikanerne jobbe for å få igjennom skattereformen før nyttår for å sikre sin første store lov-seier.

Presidenten bekreftet selv dette, og kommenterte seieren slik på Twitter like før kl. 9 lørdag morgen norsk tid:

J. Scott Applewhite / TT / NTB scanpix

Drama torsdag kveld

Senatets avstemning om en ny skattereform ble utsatt torsdag kveld, etter det ble klart at reformen ville øke USAs underskudd med minst tusen milliarder dollar.

Da satte tre av republikanernes egne senatorer foten ned.

Før avstemningen sto imidlertid Tennessee-senator Bob Corker igjen som den eneste republikanske senatoren som ville stemme mot partiets nye skattereform i Senatet.

Han stemte imot sammen med de 48 demokratene i Senatet. Dermed ble det 51–49 i Trumps favør og flertall for den største skattereformen på 31 år.

Republikanernes frykt var at presidentens skattereform skulle lide samme skjebne som helsereformen, som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, men senere torpedert av Senatet.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Fakta: Ny skattereform i USA Representantenes hus i den amerikanske Kongressen vedtok 16. november en ny skattereform. Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne. Det dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode. Forslaget legger opp til å kutte selskapsskatten fra 35 til 20 prosent, redusere antallet skatteklasser fra sju til fire, bringe USAs skattesystem mer på linje med det som er vanlig i andre land og fjerne en rekke fradragsordninger. Senatet i Kongressen vedtok natt til 2. desember sin egen versjon av skattereformen, som på flere områder er annerledes enn den Representantenes hus har vedtatt. Senatets versjon må samordnes med utkastet fra Representantenes hus. Den endelige versjonen må til slutt legges fram for president Donald Trump og godkjennes av ham. Kilde: NTB.

Må samordnes med versjon fra Representantenes hus

Republikanerne har fremstilt skattereformen som en overmoden vitamininnsprøytning for økonomien, mens demokratene har sagt den vil være gunstig for dem som allerede har mye, og at den vil pynte på bunnlinjen for mange store bedrifter, men at amerikanerne med gjennomsnittlige inntekter vil få lite eller ingen glede av skattekuttene.

Demokrater har gitt uttrykk for sinne over vedtaket som nå er fattet og viser til at det ble gjort håndskrevne endringer i siste minutt.

Nyhetsbyrået Reuters melder at skattereformen Senatet nå har vedtatt vil bli samordnet med versjonen fra Representantenes hus, og at forhandlingene trolig starter til uken.

Den endelige versjonen må til slutt legges frem for president Donald Trump og godkjennes av ham.