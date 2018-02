Kuldebølgen i Europa har krevd over 40 liv

Temperaturen har falt til minus 30 i flere europeiske land. Snøstormer forårsaker trafikkaos, og noen steder er folk snødd inne. Andre steder har mennesker frosset i hjel

Flest menneskeliv har kulden krevd i Polen, der 18 er omkommet. Seks har mistet livet i Tsjekkia, fem i Litauen, fire både i Frankrike og Slovakia, to i hvert av landene Italia, Serbia og Romania, og ett dødsfall er meldt i henholdsvis Slovenia og Nederland.

Det er som om noen har åpnet døren til fryseren: Ekstremkulde i Europa og rekordvarme i Arktis forbløffer forskerne.

Hjemløse og eldre spesielt utsatt

Mange av de omkomne var hjemløse, selv om flere europeiske land i all hast har forsøkt å sørge for å få dem inn og ned i varme senger på herbergene rundt om i storbyene.

I Tyskland etterlyser en organisasjon for de hjemløse lengre åpningstider.

–Du kan dø av kulde på dagtid også, sier organisasjonens leder Werena Rosenke.

Eldre er også blant dem som er mest utsatt for kulden. I Frankrike har myndighetene bedt folk om å ta ekstra godt vare på eldre slektninger og naboer etter at en fransk kvinne i 90-åra ble funnet død utenfor pleiehjemmet sitt.

Vinterens kaldeste natt

Både i Sveits og Belgia var natt til onsdag den kaldeste hittil i vinter. På toppen av Glattalp i de sveitsiske alpene, 1850 meter over havet, ble det målt minus 36 grader.

Kulda har nådd selv de vanligvis tempererte sørlige kystbyene Biarritz og Saint-Jean-de Luz i Frankrike, der folk har hentet frem skiene sine for å gå langs de snødekte strendene.

I deler av Bosnia, Kosovo, Albania, Storbritannia, Italia og Portugal var skolene stengt på grunn av kulde og snø. I Irland forbereder folk seg på en storm som ventes å gi rekordstore snømengder torsdag.

–Vi kan trygt si at innbyggerne i Ferrybank og Silverue tar #Beastfromtheeast seriøst, skriver en irlender på Twitter, under et bilde av tomme butikkhyller på et supermarked.

Mange kallenavn

Kuldebølgen er døpt «Beistet fra øst» av britiske medier, ettersom den stammer fra sibirområdet. I Nederland har de kalt den «Den sibirske bjørnen», mens i Sverige har de kalt den «Snökanonen från öster».

I Sverige er det først og fremst det kraftige snøværet, og ikke nødvendigvis kulden, som har skapt problemer. Der og i Danmark har kombinasjonen av snø og glatte veier ført til trafikkaos.

Rekordvarme i Arktis

Mens kulden herjer i Europa, har Arktis opplevd varmegrader og rekordhøye temperaturer.

Ifølge forskerne er det vanlig at varmebølger når området midt på vinteren ettersom undervannsstrømmene noen ganger snur. Men det er først de siste årene varmen er blitt så «ekstrem» som nå.

– De siste tre eller fire årene har det vært minst en av disse hendelsene der området rundt Nordpolen faktisk opplever temperaturer over null grader midt på vinteren, noe som er ganske spesielt ettersom det ikke er sollys, sier den canadiske polforskeren Walt Meier til CBC.