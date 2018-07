Minst ti personer er drept eller såret, ifølge politiets talsmann Hashmat Stanikzai.

Han opplyser til AFP at en selvmordsbomber sprengte seg foran gjenoppbygnings- og utviklingsdepartementets bygning ved 16.30-tiden søndag, på et tidspunkt da flesteparten av de ansatte var gått hjem.

Så langt har ingen sagt de sto bak søndagens angrep.

11. juni ble 13 drept og 25 såret i et selvmordsangrep foran det samme departementet. Den gang uttalte IS at de sto bak.