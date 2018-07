EU har undertegnet sin største frihandelsavtale noensinne

Tidspunktet for signeringen er egentlig tilfeldig. Den opprinnelige planen var at Japans statsminister Shinzo Abe skulle komme til Brussel tidligere i juli, men dette besøket ble avlyst på grunn av en flomkatastrofe i Japan der mer enn 200 mennesker mistet livet.

Men den symbolske effekten kunne knapt nok ha vært større etter en uke der USAs president Donald Trump har reist fra by til by i Europa og skapt uro og frustrasjon med sine voldsomme utfall mot europeisk handelspolitikk.

AP / NTB scanpix

I helgen sa Trump blant annet at han ser på EU som en «fiende» på grunn av USAs angivelige handelsunderskudd mot europeiske land.

EUs handelskommissær Cecilia Malmström har på sin side sagt at avtalen med Japan er et kraftfullt signal mot amerikansk proteksjonisme.

Japan har samme budskap:

– I en tid der proteksjonistiske tiltak vinner frem globalt, vil signeringen av Japan-EU-avtalen i dag nok en gang vise verden vår ubøyelige politiske vilje til å fremme frihandel, sa Japans økonomiminister Toshimitsu Motegi tirsdag.

Den største frihandelsavtalen EU noensinne har inngått

EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker er begge i Tokyo tirsdag for å delta på seremonien der avtalen ble signert.

Etterpå skulle det holdes gallamiddag hos Abe.

Den nye frihandelsavtalen dekker et område som tilsammen står for en tredjedel av verdensøkonomien og mer enn 600 millioner mennesker.

EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas har fastslått at det er den største frihandelsavtalen EU noensinne har inngått.

Satte opp farten

Trumps proteksjonisme fikk EU og Japan til å sette opp farten i forhandlingene om avtalen, påpeker Junichi Sugawara, seniorforsker ved Mizuho-instituttet.

Abe har et godt forhold til Trump, understreker seniorforskeren.

– Men når det gjelder handel, har Japan valgt side med EU, sier han.

– Japan og EU vil også danne felles front mot den amerikanske trusselen om å innføre toll på viktige produkter som biler.

Den nye avtalen mellom EU og Japan må fortsatt ratifiseres av EU-parlamentet og nasjonalforsamlingen i Japan før den kan tre i kraft.

I tillegg gjenstår det for EU og Japan å komme til enighet om en tvisteløsningsmekanisme.

Fjerner toll

Frihandelsavtalen betyr blant annet at japanske forbrukere vil få europeisk vin og svinekjøtt billigere enn før, mens japanske maskindeler og japansk te og fisk vil bli billigere i Europa.

Alt i alt fjernes 99 prosent av tollen på japanske varer i EU. I Japan fjernes 94 prosent av tollen på EU-varer nå, og så vil andelen øke til 99 prosent etter hvert.

POOL / Reuters

Forskjellen skyldes blant annet et unntak for ris, som er politisk og kulturelt viktig for Japan, og som i lang tid er blitt beskyttet mot utenlandsk import.

Norge er ikke med i EUs frihandelsavtaler og har i dag ingen egen avtale med Japan. I fjor sa Erna Solberg til Aftenposten at Japan har sagt ja til forhandlinger om en frihandelsavtale med Norge etter forhandlingene med EU er ferdige.