SOHR: Sivile drept i nye luftangrep mot opprørskontrollert område i Sør-Syria

Ifølge aktivister i området ble angrepet utført av syriske krigsfly. De sier at minst ti mennesker ble drept, og at angrepet var rettet mot en skole i landsbyen Ain al-Tina. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights opplyser at seks av de drepte var sivile, hvorav minst tre var barn.

Skolen ble brukt som tilfluktssted for personer som har flyktet fra hjemmene sine som følge av kampene i området, opplyser Khaled Solh, et medlem av redningsgruppen Hvite hjelmer.

En fotograf på stedet, Moaz al-Assaad, sier at han telte minst 20 sårede, deriblant barn.

Hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee anslår at regjeringsoffensiven i den sørlige delen av Syria har ført til at titusener av mennesker står fast langs grensen til de israelskokkuperte Golanhøydene.

Flere titall syrere nærmet seg tirsdag grensegjerdet, tilsynelatende i et forsøk på å få hjelp eller søke tilflukt, men etter å ha blitt advart av israelske soldater, begynte de å gå tilbake til flyktningleirer i nærheten, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Gå tilbake før det skjer noe fælt. Hvis dere vil at vi skal kunne hjelpe dere, gå tilbake, sa en israelsk offiser på den andre siden av grensegjerdet via en megafon.