Etter åtte år i husarrest slipper enken etter fredsprisvinner Liu Xiaobo ut av Kina. Nå reiser hun til venner i Berlin.

Kl. 11 lokal tid (kl. 5 norsk tid tirsdag morgen) steg Liu Xia om bord i et Finnairfly med kurs for Helsinki. Det endelige målet for reisen den tyske hovedstaden Berlin, der hun er ventet tirsdag ettermiddag. Her blir hun mottatt av sin venn, forfatteren Liao Yiwu. Han har levd i eksil i Berlin i en årrekke.

Liu Xia er enken etter forfatteren Liu Xiaobo, mannen som fikk Nobels fredspris i 2010 for sin opposisjonsvirksomhet mot det kinesiske regimet. Han ble fengslet i 2009 for å ha «undergravet staten» og satt inne til han døde av kreft for et år siden.

Mens ektemannen satt i fengsel, satt Liu Xia i husarrest. Hun er syk og lider av alvorlige depresjoner. I en samtale med vennen Liao Yiwu i vår sa hun at hun ønsket å dø. I mai ble fem vestlige diplomater stanset da de forsøkte å besøke henne.

KAI PFAFFENBACH/REUTERS/NTB scanpix

Dagen etter møte med Merkel

Kinas offisielle begrunnelse for utreisetillatelsen er at Liu Xia skal få medisinsk behandling i Tyskland.

Avgjørelsen kom dagen etter at den kinesiske statsministeren Li Keqiang og flere andre medlemmer av Kinas regjering var på besøk i Berlin. Den tyske kansleren Angela Merkel har gjentatte ganger forsøkt å få Liu Xia fri, skriver Tagesschau.

En venn av av Liu Xia sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at den tyske ambassaden i Beijing har hatt regelmessig telefonkontakt med henne de siste årene, særlig etter at ektemannen døde.

Broren blir igjen i Kina

Det er tvilsomt om Liu Xia kommer til å ytre seg politisk i eksil. Det skyldes sykdommen, men også at hennes yngre bror Liu Hui ikke fikk være med henne. Han skal fungere som en slags gissel for holde henne taus, sier borgerrettsaktivisten Hu Jia til Tagesschaus korrespondent i Beijing.

Broren har sendt ut en melding på det sosiale nettverket WeChat der han skriver at et nytt liv begynner for søsteren. Han takker også alle som har engasjert seg.

Liu Xia personlig var i utgangspunktet ikke politisk aktiv, hun ble det som ektefellen til den opposisjonelle Liu Xiaobo. – Hun giftet seg med målskiven til kinesisk etterretning, skriver Tagesschau.

Fakta: Fakta om Liu Xia og Liu Xiaobo Liu Xiaobo var en av Kinas mest kjente dissidenter og demokratiforkjempere.

Han ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha medforfattet og underskrevet Charter 08, et politisk manifest med krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

Han vant Nobels fredspris for 2010, til kraftige fordømmelser fra Kinas regjering. Etter ni år i fengsel døde han av kreft i juli 2017, 61 år gammel.

Kona Liu Xia (57) har i praksis sittet i husarrest i hjemlandet siden 2010, uten at hun er blitt tiltalt for noen forbrytelse.

Hun er lyriker, maler og fotograf og giftet seg med Liu Xiaobo mens han var fengslet i en omskoleringsleir i 1996.

Aktivister og flere vestlige regjeringer har krevd at hun slippes fri.

Kinesiske myndigheter lot verken Liu Xiaobo, Liu Xia eller andre medlemmer av familien reise til Oslo for å motta nobelprisen.

Minnestund i symboltung kirke

Liu Xia er maler, kunstner og poet. Ved siden av vennen og forfatteren Liao Yiwu lever også en annen profilert kinesisk eksilkunster i Berlin, nemlig Ai Weiwei. Hvordan kontakten er mellom disse, er uklart.

Liao Yiwu har tidligere kritisert Ai Weiwei for å stå på god fot med det kinesiske regimet, og for at han ikke har støttet Liu Xiaobo tilstrekkelig.

Fredag denne uken er det et år siden Liu Xiaobo døde. Det vil bli arrangert en minnestund for ham i Gethsemanekirche i Berlin. Kirken var kjent som et tilholdssted for opposisjonen i Øst-Berlin.

Bak arrangementet står blant annet den tysk-rumenske nobelprisvinneren i litteratur Herta Müller og den tidligere DDR-dissidenten Wolf Biermann.