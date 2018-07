Han blir ny utenriksminister etter Boris Johnson

– Dronningen er glad for å kunne godkjenne utnevnelsen av Jeremy Hunt som ny utenriksminister, heter det i en uttalelse fra Theresa Mays kontor i Downing Street.

Hunt kommer fra posisjonen som helseminister i Theresa Mays regjering, og overtar etter at Boris Johnson trakk seg mandag.

Bakgrunnen for at Johnson gikk av er strid rundt hva slags brexit-løsning Storbritannia skal gå for. Johnson er blant støttespillerne for en såkalt «hard brexit», som innebærer at Storbritannia ikke lenger skal være en del av det såkalte indre marked.

Hunt tilhører en langt mer EU-vennlig fløy i det konservative partiet. Han støttet fortsatt medlemskap i EU da folkeavstemningen ble holdt for to år siden, og tok senere til orde for at det bør holdes en ny folkeavstemning om vilkårene for den britiske uttredenen av EU.

I 2016 insisterte Hunt på at Storbritannia må beholde sin tilgang til EUs indre marked, men at det samtidig må inngås en avtale om å begrense innvandringen. I motsetning til Johnson og andre «hard brexit»-støttespillere ønsker Hunt altså å beholde tette økonomiske bånd til EU etter at Storbritannia trer ut av unionen om ni måneder.

Statsministerkontoret opplyser samtidig at May har utpekt Matt Hancock til posten som ny helseminister.