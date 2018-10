Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark var bekymret for sikkerheten for bestemte personer tilknyttet en politisk gruppe av eksiliranere i Danmark, skriver DR Nyheter på sine nettsider.

Derfor ble den historisk store politiaksjonen igangsatt fredag, bekrefter flere uavhengige kilder overfor den danske allmennkringkasteren.

Jaktet sort Volvo

Fredag ble store deler av Danmark stengt ned under jakten på en svart Volvo med svenske nummerskilt. Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen ble stengt, og fergeavganger fra Sjælland ble avlyst.

Politiet var massivt til stede ved alle overganger, og tungt bevæpnede politifolk gjorde seg klar til å undersøke bilene en etter en. Politiet skrev i en pressemelding at personene i Volvoen kunne ha forbindelse til «alvorlig kriminalitet», men ville ikke si noe mer.

I Danmark tror myndighetene at den antatte trusselen mot eksiliranerne som tilhører gruppen ASMLA er politisk motivert, ifølge DR.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Den ble offentlig kjent etter et terrorangrep mod en militærparade i den iranske byen Ahvaz den 22. september, der 29 personer ble drept.

Det er uklart hvem som står bak truslene som skal ha ført til politiaksjonen i Danmark.

Betegnet terrorangrep som heltemodig

DR Nyheder har forsøkt å få kontakt til talsmannen for ASMLA for å høre mer om saken, men uten hell.

Talsmannen har væt mye omtalt siden angrepet på militærparaden i Iran, fordi han på iransk fjernsyn betegnet angrepet i byen Ahvaz som «heltemodig».

Han har hevdet at det var gruppens moderorganisation Ahwaz National Resistance (ANR) som sto bak angrepet.

Han poengterte samtidig overfor DR at han ikke visste at angrepet ville finne sted - og at de bare er en del av den politiske delen i bevegelsen Ahwaz National Resistance (ANR).

– Vi vet ikke noe om detaljene og har ikke hatt noe å gjøre med planleggingen. Vi formidler bare hva som er skjedd, hvordan og hvorfor, sa han til DR.

I forbindelse med terrorhendelsen i Iran var DR i kontakt med PET for å høre hvorvidt etterretningstjenesten var kjent med ASMLA i Danmark. PET opplyser at de ikke kommenterer konkrete forespørsler om personer, grupperinger eller saker.

Nyheten kommer samme dag som franske myndigheter hevder at iransk etterretning planla et bombeattentat mot eksiliranere i Paris . To navngitte iranere mistenkes for å ha planlagt attentatet under et arrangement holdt av den iranske eksilgruppen Folkets mujahedin (MEK) i Paris-forstaden Villepinte 30. juni. Iran kaller anklagen grunnløs.