Kraftig tyfon utløser evakuering av 800.000 på Filippinene

Tyfonen pisker seg fram over Stillehavet og er ventet å slå til mot provinsen Cagayan, 416 kilometer nord for Manila, lørdag. Nasjonale værmyndigheter har varslet kraftig uvær i 38 provinser i de nordlige og østlige delene av Filippinene.

Det er ventet av tusenvis av enkle hus kan blir feid over ende i den kraftige vinden og at massivt regn vil føre til at store områder blir satt under vann. Over 4,3 millioner mennesker bor i områder som ligger direkte i tyfonens vei, men «bare» 800.000 er blitt beordret til å søke tilflukt lenger inn i landet.

Filippinenes Røde Kors anslår at rundt ti millioner mennesker vil bli berørt av tyfonens herjinger.

Mangkhut er den sterkeste tyfonen så langt i sesongen. Den er et uværssenter med en diameter på 900 kilometer. Filippinene blir årlig truffet av i gjennomsnitt 20 større uvær. Den kraftigste i nyere tid var Haiyan i november 2013. Den tok livet av mer enn 6.300 mennesker og fordrev fire millioner fra sine hjem.