Frykt for høyrekupp hos britiske konservative

Tusener av mennesker har søkt om medlemskap i det konservative partiet i løpet av sommeren. Men dette gleder ikke alle i sentrum-høyre-partiet.

– Det er helt klart en strøm av folk som slutter seg til partiet, men det er umulig å si hva deres hensikter er, sier Dominic Grieve, som er et av parlamentsmedlemmene som er tilhenger av EU.

I hans valgkrets i det sørøstlige England har medlemstallet vokst med 100 til 1.200 nå, og Grieve føler seg sikker på at noen av de nye medlemmene tar sikte på å fjerne ham.

Noen pro-EU-parlamentarikere blant de konservative mener at kompromissløse brexit-tilhengere fra UKIP melder seg inn i de konservative for å stemme for en endring av ledelsen i partiet.

De viser til at forretningsmannen Aaron Banks, som var den som ga mest penger til brexit-kampanjen, har oppfordret de 90.000 brexit-tilhengerne i gruppen Leave EU til å melde seg inn i det konservative partiet.

Han har vedgått at han ønsker å sikre at partiets neste leder, og dermed neste britiske statsminister, er en klar brexit-tilhenger om Theresa May blir fjernet som følge av motstand mot hennes planer om en myk brexit med utstrakt samarbeid med EU.