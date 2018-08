Separatistlederen drept i Øst-Ukraina

Aleksandr Zakhartsjenko (42) ble ifølge russiske nyhetsbyråer drept i en bombeeksplosjon på en kafé i sentrum av byen Donetsk.

Drapet betegnes som det største tilbakeslaget for de russiskstøttede opprørerne siden krigen i østlige Ukraina brøt ut i mars 2014.

Drapet ble fredag kveld bekreftet av Zakhartsjenkos talskvinne, Alena Voljnets, som sier at han ble drept som følge av et «terrorangrep».

Ytterligere tre personer skal ha blitt såret i eksplosjonen.

Zakhartsjenko var statsminister i den russiskstøttede regionen Donetsk folkerepublikk, som erklærte seg som uavhengig fra Ukraina i mai 2014.

SERGEI KARPUKHIN / SCANPIX

Russland: Ukraina står bak

Over 10.000 mennesker har i løpet av de fire siste årene blitt drept i konfliktene mellom Ukraina og de to selverklærte og russiskvennlige folkerepublikkene i Donetsk og Lugansk.

Russisk UD tror ukrainske myndigheter står bak angrepet.

– Det er all grunn til å tro at Kiev-regimet står bak dette drapet, uttaler Maria Zakharova, pressetalskvinne for den russiske utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrådet Interfax.

De russiskstøttede opprørerne hevder de har tatt «ukrainske sabotører», uten at det er dokumentert på noen måte.

MSTYSLAV CHERNOV / AFP

Fakta: Krigen i Ukraina Mer enn 10.500 mennesker er drept i krigen i Ukraina. Over 2700 sivile er drept og 9000 skadet langs den 457 kilometer lange frontlinjen i det østlige Ukraina, et av verdens mest minebelagte områder. 600.000 mennesker bor langs frontlinjen, deriblant 100.000 barn. Mange må krysse linjen for å få utbetalt pensjoner og besøke familie. 40.000 boliger er ødelagt. 1,2 millioner mennesker har usikker tilgang til mat. 1,5 millioner er internt fordrevne flyktninger. Kilde: FNs sentrale humanitære samordningsenhet OCHA.

MAXIM SHEMETOV / Reuters / NTB Scanpix

Ukraina skylder på Russland

Ukrainsk sikkerhetstjeneste SBU hevder drapet skyldes interne konflikter mellom opprørerne og Russland.

– Vi har grunn til å tro at drapet er et resultatet av interne konflikter mellom opprørerne, først og fremst knyttet til kontrollen med forretningsvirksomheten de har kontrollert fra 2014 til 2018, sa SBU-sjefen Igor Gusjkov til nyhetstasjonen 112 Ukraina.

– Vi utelukker heller ikke at russisk sikkerhetstyrker har ønsket å eliminere denne figuren, som vi vet har hatt hatt konfikter med russerne.