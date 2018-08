Separatistlederen i Øst-Ukraina drept i bombeattentat på kafé

Aleksandr Zakhartsjenko (42) ble ifølge russiske nyhetsbyråer drept i en bombeeksplosjon på en kafé i sentrum av byen Donetsk.

Drapet ble fredag kveld bekreftet av Zakhartsjenkos talskvinne, Alena Voljnets, som sier at han ble drept som følge av et «terrorangrep».

Ytterligere tre personer skal ha blitt såret i eksplosjonen, blant annet skatt- og økonomiministeren og nr. to i ledelsen av opprørsrepublikken Aleksandr Timofejev.

Drept på minnefest for Russlands superstjerne

Fredag formiddag kl. 17.00 ankom opprørslederen kafeen Separ i sentrum av Donetsk med sine sikkerhetsvakter.

Zakhartsjenko var invitert til å delta i en minnefest for den russiske superstjernen Joseph Kobzon, som døde dagen før etter lengre tids sykdom.

Kobzon var den største gjenlevende stjernen fra Sovet-tiden og kjent for å holde opp til ti timer lange konserter. Han var en god venn av Zakhartsjenko og en ihuga tilhenger av opprørerne.

Kafeen hvor minnestunden skulle foregå, eies av statsministerens egen sikkerhetssjef. De fleste opprørslederne er blitt søkkrike på Ukraina-krigen.

På forhånd hadde noen utplassert en bombe ved inngangen til kafeen. Bomben ble utløst da Zakhartsjenko ankom, ifølge MK.ru.

Ifølge russiske Life.ru er en av Zakhartsjenkos livvakter mistenkt for å ha deltatt i attentatet.

Kraftig tilbakeslag for opprørerne

Drapet betegnes som det største tilbakeslaget for de russiskstøttede opprørerne siden krigen i østlige Ukraina brøt ut i mars 2014.

Zakhartsjenko var statsminister i den russiskstøttede regionen Donetsk folkerepublikk, som erklærte seg som uavhengig fra Ukraina i mai 2014.

Da Maidan-revolusjonen startet høsten 2013 i Kiev var han en ukjent forretningsmann som jobbet for en av Ukrainas rikeste oligarker Rinat Akhmetov.

I desember 2013 ledet han en russiskstøttet ultranasjonalistisk gruppe i storbyen Kharkiv, som ønsket å løsrive store deler av dagens Ukraina for å bli innlemmet i Russland.

I april 2014 deltok han i angrepet på administrasjonsbygningen i Donetsk da maskerte bevæpnede menn tok kontroll over byen.

Siden den gang er de fleste av de opprinnelige sjefene drept i tilsvarende attentat.

De hylles som supersoldater og russiske martyrer i Kreml-styrte medier i Russland.

Men hvem som egentlig har stått bak rekken av mystiske og spektakulære drap, er fortsatt usikkert.

Fakta: Krigen i Ukraina Mer enn 10.500 mennesker er drept i krigen i Ukraina. Over 2700 sivile er drept og 9000 skadet langs den 457 kilometer lange frontlinjen i det østlige Ukraina, et av verdens mest minebelagte områder. 600.000 mennesker bor langs frontlinjen, deriblant 100.000 barn. Mange må krysse linjen for å få utbetalt pensjoner og besøke familie. 40.000 boliger er ødelagt. 1,2 millioner mennesker har usikker tilgang til mat. 1,5 millioner er internt fordrevne flyktninger. Kilde: FNs sentrale humanitære samordningsenhet OCHA. (NTB)

Russland: Ukraina står bak

Over 10.000 mennesker har i løpet av de fire siste årene blitt drept i konfliktene mellom Ukraina og de to selverklærte og russiskvennlige folkerepublikkene i Donetsk og Lugansk.

Russisk UD tror ukrainske myndigheter står bak angrepet.

– Det er all grunn til å tro at Kiev-regimet står bak dette drapet, uttaler Maria Zakharova, pressetalskvinne for den russiske utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrådet Interfax.

De russiskstøttede opprørerne hevder de har tatt «ukrainske sabotører», uten at det er dokumentert på noen måte.

Ukraina skylder på Russland

Ukrainsk sikkerhetstjeneste SBU hevder drapet skyldes interne konflikter mellom opprørerne og Russland.

– Vi har grunn til å tro at drapet er et resultat av interne konflikter mellom opprørerne, først og fremst knyttet til kontrollen med forretningsvirksomheten de har kontrollert fra 2014 til 2018, sa SBU-sjefen Igor Gusjkov til nyhetsstasjonen 112 Ukraina.

– Vi utelukker heller ikke at russisk sikkerhetsstyrker har ønsket å eliminere denne figuren, som vi vet har hatt konflikter med russerne.

Putin: - En tapper leder for folket

Russlands president Vladimir Putin betegnet drapet som «ondskapsfullt».

– Han var en sann leder for folket, tapper og beslutsom, en patriot av Donbass, sa Putin i en uttalelse fra Kreml.

– Organisatorene og de som står bak denne forbrytelsen vil få den straffen de fortjener, sa Putin.

Anonyme kilder blant opprørerne i Donetsk gir imidlertid uttrykk for at drapet ikke var en overraskelse etter harde interne konflikter om penger og makt mellom militæreledere, mafia og forrretningsinteresser.

– Hva skulle han egentlig på kafe midt på dagen? Han spiste og drakk mens barn dør ved fronten og flere tusen er skadet, sier en anonym Donetsk-opprører til avisen Mk.ru.