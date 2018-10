Det amerikanske justisdepartementet tar ut tiltale mot syv russere, som de hevder er offiserer i den militære etterretningstjenesten GRU. Fire av de tiltalte ble avslørt i Nederland i april.

Talsmannen for justisdepartementet sa at disse tiltalene ikke har sammenheng med den uavhengige etterforskningen av russisk innblanding i den amerikanske valgkampen 2016.

De syv tiltalte er ikke arrestert, og Justisdepartementet sier at de ettersøkes og vil bli arrestert om de kommer til land som har utleveringsavtaler med USA. De skal ha angrepet amerikanske og internasjonale organisasjoner, ikke minst organisasjoner som jobber mot doping.

Nederland avslørte angrep

Torsdag møttes NATOs forsvarsministre i Brussel for å diskutere datasikkerhet og faren for hacking. Allerede natt til torsdag sa Jeremy Hunt at russerne har et stort nettverk av hackere som sprer feilaktig informasjon for å skape forvirring. Han sa at de russiske aksjonene er i «flagrant strid» med internasjonal lov.

Torsdag formiddag holdt Nederlands forsvarsminister Anke Bijleveld en pressekonferanse der hun fortalte at fire russere ble avslørt den 13. april i år, da de forsøkte å komme inn på nettverket i OPCW, organisasjonen som arbeider for forbud mot kjemiske våpen.

Torsdag ettermiddag sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at russerne må slutte med sine «brutale forsøk på å undergrave den internasjonale rettsorden».

FRANCOIS LENOIR / X01164

– De har rammet mennesker i mange land, inkludert i Russland, og forårsaket enorme økonomiske tap, sa han.

– Dette er ikke en stormakts handlinger, det er handlingene til en pariastat. Og vi vil fortsette å samarbeide med våre allierte for å isolere russerne, slik at de forstår at de ikke kan fortsette å oppføre seg på denne måten, sa Storbritannias forsvarsminister Gavin Williamson på vei inn til torsdagens NATO-møte.

En talsmann for det russiske utenriksdepartementet svarte med å hevde at Vesten lider av «spionmani» og kalle anklagene «en djevelsk cocktail av påstander», ifølge BBC. Han lovet et fyldigere svar om kort tid.

Angrep nobelprisvinner

Nederlandske myndigheter

OPCW er organisasjonen som arbeider for et internasjonalt forbud mot kjemiske våpen og fikk Nobels fredspris i 2013.

Det planlagte hackerangrepet mot OPCW ble avslørt den 13. april. De russiske agentene skal ifølge nederlenderne ha satt fra seg en bil full av elektronisk utstyr på en parkeringsplass ved et hotell i nærheten av OPCWs kontorer i Haag.

OPCW sier at organisasjonens direktør ble orientert av myndighetene torsdag.

– Vi tar sikkerheten til våre IT-systemer og nettverk på tyngste alvor, heter det i en pressemelding.

Organisasjonen sier den «har observert økende cyber-relaterte aktiviteter» siden tidlig i år, og at de har «innført tiltak for å dempe dem».

På en av datamaskinene fant nederlandsk politi spor som viser at minst en av agentene også forsøkte å komme inn i systemene som ble brukt av granskingsgruppen som avslørte at russiske våpen ble brukt da flyet MH17 ble skutt ned over Ukraina i 2014.

For tre uker siden ble det kjent at Nederland, i likhet med mange andre vesteuropeiske land, utviste russiske agenter på vårparten. Den gangen var det snakk om to agenter. De skal ha forsøkt å hacke det sveitsiske laboratoriet som analyserte giften novitsjok. Dette er giften som ble brukt mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans i den engelske byen Salisbury.

Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

Ble ikke arrestert

Den nederlandske forsvarsministeren sa på pressekonferansen at det er svært uvanlig å offentliggjøre denne typen etterretningsarbeid.

Etterretningssjef Onno Eichelsheim ble spurt om hvorfor de fire ikke ble arrestert og straffeforfulgt. Han svarte at saken er håndtert som en etterretningsoperasjon, og ikke en politietterforskning. Derfor var rask utvisning naturlig.

De fire agentene hadde til sammen 20.000 euro og 20.000 dollar på seg da de ble tatt.

– Det har jeg vanligvis ikke med meg på ferie, sa Eichelsheim.

– De hadde bare ett mål, og det var å bryte seg inn i OPCWs nettverk, sa han.

MIVD-sjefen mener at offentliggjøring av aksjonen er en egnet gjengjeldelse. Men senere torsdag ble det kjent at nederlandsk politi også åpner en straffesak. To av de utviste etterforskes allerede i Sveits, ifølge nederlandske NRC Handelsblad.

Nederlands sivile etterretningstjeneste, AIVD, har tidligere vist at de ligger langt fremme når det gjelder hacking og forsvar mot cyber-angrep. I 2014 klarte de å infiltrere den russike organisasjonen «Cozy Bear». De varslet sine amerikanske kolleger i FBI om hvordan russerne forsøkte å påvirke den amerikanske valgkampen.