Tyrkiske agenter slo til i Syria. Kidnappet terrormistenkt i nålestikksoperasjon.

Den tyrkiske etterretningstjenesten (MIT) viste onsdag frem en 34 år tyrkisk mann som de hevder har tilstått medvirkning til et særdeles blodig terrorangrep for fem år siden.

Yusuf Nazik har ifølge MIT sagt at han var bindeleddet mellom mennene som detonerte bomben og syriske myndigheter, som altså skal ha stått bak angrepet. 53 mennesker ble drept mens minst 140 ble skadet da en bombe eksploderte i byen Reyhanli i det sørlige Tyrkia den 11. mai 2013.

Hentet i Syria i spektakulær operasjon

Den tyrkiske etterretningstjenesten sier deres agenter tok seg inn i Latakia i Syria og pågrep Yusuf Nazik der.

– Han ble tatt i en nålestikksoperasjon, opplyser MIT ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Ingen andre nasjoner deltok i operasjonen, opplyser etterretningskilder til Reuters.

Nazik er opprinnelig tyrkisk, født i Hatay-provinsen, som ligger rett ved Syria.

En tyrkisk domstol dømte i februar ni tiltalte til livstids fengsel for medvirkning til terrorangrepet i Reyhanli. Åtte andre har vært etterlyst, blant dem Nazik.

Syria anklages for å ha stått bak det blodige angrepet

Nazik skal i avhør hos tyrkiske sikkerhetsmyndigheter ha sagt at han handlet etter et tips fra syrisk etterretning. Han skal ha rekognosert i området der angrepet ble gjennomført og flyttet eksplosiver fra Syria til Tyrkia. Han skal også ha skaffet to biler til operasjonen.

I en video som er blitt offentliggjort av MIT, har Nazik følgende budskap til den syriske staten: «Tyrkia er stort og de vil helt sikkert bringe dere til ansvar».

Tyrkias forhold til Syria svært problematisk siden 2011

Tyrkia har støttet opprøret mot Syrias president Bashar al-Assad nesten helt siden det startet i 2011. Tyrkia har hevdet at Syria var involvert i terrorangrepet i Reyhanli helt siden da det skjedde.

Det har foreløpig ikke vært noen reaksjoner fra syriske myndigheter, ifølge Reuters.

Minner om da Tyrkia hentet Öcalan til Tyrkia

Det er ikke første gang syriske agenter kidnapper en mistenkt fra et annet land. Den kanskje mest kjente operasjonen de har gjennomført var i 1999, da de fanget Abdullah Öcalan i Kenya. Den kurdiske lederen for terroranklagede PKK ble fløyet rett til Tyrkia. Der ble han først dømt til døden, men straffen ble senere omgjort til livstids fengsel.