Sverigedemokratenes leder er rasende etter at den svenske statskanalen gikk ut og tok avstand fra hans uttalelse om innvandrere. Fredag kveld var det partilederdebatt på den svenske statskanalen SVT.

I debatten om jobber og integrasjon av innvandrere sa lederen for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson følgende:

– Vi må stille oss spørsmålet: Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, det er fordi de ikke er svensker og ikke passer inn i Sverige.

Det fikk umiddelbart Centerpartiets partileder Annie Lööf til å reagerer: «Hvordan er det du uttrykker deg?» sa hun.

Etterpå gjorde SVT det klart at de mente uttalelsen var «grovt generalisererende og at de tok avstand fra det. Dette la de blant annet ut i en twittermelding.

SDs pressesjef Henrik Vinge skal klokken 11 lørdag møte Eva Landahl, som er ansvarlig for SVTs valgdekning.

– Det var hun som fattet beslutningen om å ta avstand fra vår integrasjonspolitikk. Jeg kommer til å legge dette fram som en skandale. Vi krever rask og tydelig unnskyldning, skriver Vinge på Twitter.

Landahl har sagt at SVT har ansvar for å ta avstand fra generaliserende uttalelser fra politikere.

– Vi skal ha et møte, men jeg kan ikke si nøyaktig hva vi skal snakke om. Vi vet mer etter møtet, sier SVTs pressesjef Camilla Hagert.

SVT tar avstånd till Jimmie Åkessons kommentar - SD är starkt kritiska: https://t.co/mTkHD0OxVC #svtnyheter — SVT Nyheter (@svtnyheter) September 7, 2018

Ansvarlig redaktør for SVTs valgprogram, Eva Landahl, svarer følgende til kanalen om standpunktet.

– At innvandrere pekes ut som en gruppe som ikke er svensker og ikke passer inn i landet vårt er en grovt generaliserende uttalelse, sier hun.

SVT har tidligere blitt dømt i Granskningsnämden, tilsvarende norske PFU, for ikke å ha tatt avstand fra generaliserende uttalelser.

Landahl utdyper sin avgjørelse over Expressen slik.

– Her gjorde vi vurderingen at det er et uttrykk som peker ut en hel gruppe.

Åkesson mener tidspunktet for SVTs standpunkt mot han uttalelse er påfallende.

– Det er knapt to døgn til valglokalene stenger, og da velger statskanalen å blande seg i debatten og «ta avstand» fra en partileders standpunkt. Det er en skandale, sier han til Aftonbladet.

Nå forventer partiet en unnskyldning.

– SVT må rette opp i dette, og en god start er å be offentlig om unnskyldning, sier Jimmie Åkessons stabssjef Mikael Eriksson til Expressen.

Klokken 11 skal Sverigedemokraterna ha et møte med SVT om saken.

Dagens Nyheters kommentator Ewa Stenberg skriver at hun ikke «kan komme på en partilederdebatt der SVT har tatt avstand fra hva en av deltakerne har sagt».

Den ledende Socialdemokraten Anders Ygeman sier til Expressen at «vi i går så uttrykk for Sverigedemokraternas rasistiske og nazistiske røtter».

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som er i Stockholm for å være med på sluttspurten av sosialdemokratenes valgkamp, har også fått med seg SVTs avgjørelse.

– Jeg har sett det. Det virker veldig fremmed for meg. Men det må du nesten spørre SVT om hva slags politikk de har på det, sier Støre.