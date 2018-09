I kveldens partilederdebatt sa leder for Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson, ifølge Omni at det er vanskelig for innvandrere å få jobb i Sverige fordi «de ikke er svensker og ikke passer inn i Sverige.»

Det fikk statskanalen til å reagere. Like etter debatten la SVT ut en twittermelding om at kanalen tar avstand fra Åkessons kommentar.

Ansvarlig redaktør for SVTs valgprogram, Eva Landahl, svarer følgende til kanalen om standpunktet.

– At innvandrere pekes ut som en gruppe som ikke er svensker og ikke passer inn i landet vårt er en grovt generaliserende uttalelse, sier hun.

SVT har tidligere blitt dømt i Granskningsnämden, tilsvarende norske PFU, for ikke å ha tatt avstand fra generaliserende uttalelser.

Landahl utdyper sin avgjørelse over Expressen slik.

– Her gjorde vi vurderingen at det er et uttrykk som peker ut en hel gruppe.

Åkesson mener tidspunktet for SVTs standpunkt mot han uttalelse er påfallende.

– Det er knapt to døgn til valglokalene stenger, og da velger statskanalen å blande seg i debatten og «ta avstand» fra en partileders standpunkt. Det er en skandale, sier han til Aftonbladet.

Nå forventer partiet en unnskyldning.

– SVT må rette opp i dette, og en god start er å be offentlig om unnskyldning, sier Jimmie Åkessons stabssjef Mikael Eriksson til Expressen.