Flytende kinesisk sykehus legger til kai i kriserammede Venezuela

OPEC-landets stadig dypere økonomiske krise bekymrer både land i regionen og verden for øvrig. Over 2,3 millioner mennesker har forlatt Venezuela de siste årene, ifølge FN. Nylig offentliggjorde Amnesty International en rapport der det heter at drapsraten i landet er verre enn i flere krigssoner.

Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino tok lørdag imot kinesiske Peace Ark da skipet la til kai i nærheten av landets hovedstad. Besøket i Venezuela er det siste i en rundtur som omfatter elleve land og har fått navnet Oppdrag harmoni.

Interessen for besøket har steget etter at det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon i august kunngjorde at et amerikansk hospitalskip skulle sendes til nabolandet Colombia for å gi gratis legehjelp til migranter som har forlatt Venezuela.

Det kinesiske skipet har bare besøkt Sør-Amerika en gang tidligere.