Litauen stanser russisk varetransport. Det får Kreml til å rase.

De siste dagene har en liten eksklave blitt trukket inn i krigen mot Ukraina.

Litauen vil ikke la russisk godstrafikk reise gjennom landet. Grunnen er at EU har innført sanksjoner mot en rekke russiske varer som konsekvens av krigen i Ukraina.

22 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Mange mil unna de blodige kampene i Ukraina, ligger den lille eksklaven Kaliningrad. Her bor det stort sett russiske innbyggere, selv om området ligger klemt mellom Litauen og Polen.

For ordet eksklave betyr nettopp det. At en del av et land ligger adskilt fra selve landet, omgitt av fremmede stater.

Frem til nå har russiske Kaliningrad fått det meste av sine varer tilført gjennom Litauen og Polen. De to landene er medlem i både EU og Nato.

Men mandag denne uken sa Litauen nei. Russland får ikke lenger lov å bruke landets jernbanelinjer inn til Kaliningrad. Det betyr lange omveier for kull, metaller og byggematerialer. Og russisk sinne.

Russland: – Fiendtlig handling

For avgjørelsen har ikke falt i god russisk jord.

Kaliningrad er viktig strategisk og militært for Russland. Byen fungerer som hovedbasen for Russlands baltiske flåte. Her kan raketter plasseres med kort avstand til store europeiske byer.

Tirsdag reiste lederen for Russlands sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev, i hastemøte til eksklaven. Den mektige mannen var frustrert. Folket i Litauen vil bli alvorlig rammet av avgjørelsen, sa han, og truet med gjengjeldelse:

– De skal få kjenne smerten.

Folk strømmer til butikkene

Ifølge Patrusjev beviser bare «den fiendtlige handlingen» at Russland ikke kan stole på Vesten.

Kreml anklager samtidig EU for å eskalere situasjonen. De krever at forbudet oppheves umiddelbart.

Også guvernøren i Kaliningrad, Anton Alikhanov, er skarp i sine uttalelser. Han sa konsekvensene ville bli «ekstremt smertefulle» for Litauen.

Guvernøren skrev mandag på Telegram at folk strømmer til butikkene for å hamstre byggevarer. Dette er blant varene som nå er forbudt å frakte gjennom Litauen. Ifølge Alikhanov har andre butikker og bensinstasjoner fortsatt velfylte lagre i Kaliningrad.

Denne videoen i sosiale medier skal vise hamstring på en butikk i Kaliningrad. Den er ikke verifisert:

Avisen Washington Post skriver at forbudet kan ramme halvparten av varene til regionen. Passasjerer og varer som ikke er rammet av EUs sanksjoner, kan fortsatt reise gjennom landet.

Forsvarer avgjørelsen

Litauen forsvarer avgjørelsen. Ifølge landets statsminister, Ingrida Simonyte, følger de bare EUs sanksjoner. Unionen har innført sanksjoner mot en rekke russiske varer etter krigens utbrudd.

– Dette er ingen blokade, sa hun til Reuters.

Simonyte benyttet anledningen til å kalle Russlands klaging ironisk, når de samtidig har startet krig mot Ukraina.

Også Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, refser Russland. Han sier Russland ikke har rett til å true Litauen. Kuleba mener Moskva kun har seg selv å takke.

Modig eller på tide?

Er det modig av lille Litauen å stå opp mot den russiske bjørnen? Ifølge Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole, er det egentlig oppsiktsvekkende at Litauen har tillatt togtransporten så lenge. Det sier han til NTB.

– Russland har kunnet transportere viktig militært materiell på tog gjennom Nato-land frem til sin fremskutte eksklave Kaliningrad, uten at Litauen har stanset det, sier han videre.

Blant russiske varer som rammes er kull, metaller, elektronikk og byggematerialer.

Kaliningrad er kanskje ikke så kjent for mange. Men det er en viktig strategisk by for Russland. Det er dessuten hjembyen til filosofen Immanuel Kant.

Heier mener Russland har lite å true med i retur. Men Litauens digitale samfunnskritiske infrastruktur er sårbar.

Nato kan imidlertid avskrekke også på dette området, sier Heier videre til NTB. Han begrunner det med at cyberangrep kan utløse Natos artikkel fem. Den sier at angrep på ett land er et angrep på alle i alliansen.

Fakta Kaliningrad Het tidligere Königsberg og var hovedstad i den gamle tyske provinsen Øst-Preussen.

Etter 2. verdenskrig overtok Sovjetunionen kontrollen over området.

I 1946 ble byen omdøpt fra Köningsberg til Kaliningrad.

Innen få år var nesten hele den tyske befolkningen fordrevet til Tyskland.

Inn kom tilflyttere fra Sovjetunionen.

Kaliningrad har hatt forholdsvis tette bånd til EU på grunn av sin beliggenhet.

Under Putins styre har imidlertid båndene blitt svakere, særlig etter Russlands annektering av Krym i 2014. Vis mer

USA: Forpliktelsene står «fjellstøtt»

Ifølge den finske avisen Iltalehti har Russland simulert flere missilangrep mot Estland og de andre baltiske landene de siste dagene. Opplysningene kommer fra Nato-kilder.

Det russiske forsvaret har også krenket baltisk territorium med væpnede helikopterflyvninger. Det sier talspersonen i Estlands forsvarsdepartement, Kusti Salm.

Salm presiserer at det fortsatt er trygt i Estland. Hun sier Natos jobb er å garantere innbyggernes trygghet.

USA sa tirsdag at landet og Nato står ved Litauens side. Det skriver NTB.

– Vi står ved Nato-allierte og vi står ved Litauen, sa talsperson Ned Price i USAs utenriksdepartement.

Han understreket at USAs forpliktelse til artikkel fem står «fjellstøtt».

Det er ventet at Nato kommer til å styrke det baltiske forsvaret under toppmøtet i Madrid neste uke.

De tre baltiske statene har vært sterke forsvarere av Ukraina helt siden krigen startet.

Flere Nato-land har soldater i Litauen, blant annet Norge.