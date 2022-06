Delstatene er klare til å forby abort

Tretten amerikanske stater har allerede nye abortlover klare, de ventet bare på grønt lys fra Høyesterett for å stramme inn.

Oklahoma får en av USAs strengeste abortlover etter at Høyesterett overlater til delstatene å bestemme om kvinner skal få tilgang til abort.

Nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Når USAs høyesterett opphever dommen fra 1973, betyr det at hver enkelt delstat får større frihet til å vedta egne abortlover. I praksis betyr det at forskjellen fra stat til stat blir større.

I dommen «Roe vs. Wade» fra 1973 sa Høyesterett at grunnloven beskytter kvinners rett til abort. Siden har hver enkelt delstat tilpasset seg denne loven. Med fredagens kjennelse får delstatene mulighet til å vedta lover som enten forbyr abort helt, eller de kan vedta abortlover som er langt mer liberale enn den vi for eksempel har i Norge.

Les også USAs høyesterett fjerner den føderale retten til abort

Strenge lover ligger klare

Nyhetsbyrået Reuters skrev fredag at rundt halvparten av USAs 50 delstater nå vil vedta lover som enten forbyr abort, eller strammer inn dagens lover.

Ifølge Guttmacher Institute har 13 stater allerede vedtatt lover som strammer kraftig inn på kvinners rett til abort. Dette instituttet jobber for liberale abortlover. Så lenge «Roe vs. Wade» var gjeldende lov, har disse lovene ligget på vent.

De 13 er Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nord-Dakota, Oklahoma, Sør-Dakota, Tennessee, Texas, Utah og Wyoming.

Nettstedet Politico skriver at abortlovene i Sør-Dakota, Louisiana og Kentucky strammes inn øyeblikkelig. Fra nå av er abort ulovlig i de aller fleste tilfeller.

Ifølge Guttmacher kommer Oklahoma til å få landets strengeste abortlover. Den 26. mai skrev guvernør Kevin Stitt under på loven. De eneste unntakene er dersom abort er helt nødvendig for å redde kvinnens liv, eller om graviditeten er resultatet av politianmeldt incest eller voldtekt.

Denne loven bygget på det samme som en lov vedtatt i Texas i fjor. I stedet for at brudd på loven oppfattes som en politisak, overlater myndighetene til privatpersoner å gå til sak mot dem som utfører abort.

Det førte til at to av delstatens fire abortklinikker la ned med en gang. De to siste følger sannsynligvis etter.

Delstaten har også vedtatt en lov som kriminaliserer abort etter seks uker. Den har en strafferamme på 10 år i fengsel, og den har ikke unntak for voldtekt eller incest.

I Texas innføres et nesten totalforbud mot abort 30 dager etter at dagens «Roe vs. Wade» er satt til side.

Les også Joe Biden etter abortkjennelse: – Setter USA 150 år tilbake

Trump: – De får reise til en annen stat

For USAs konservative kristne var abortlovene en av de viktigste grunnene til å stemme på Donald Trump ved presidentvalget i 2016. Han lovet dem å utnevne høyesterettsdommere som ville gi delstatene større frihet til å vedta egne abortlover.

Løftet skyldtes neppe at Trump selv er opptatt av å begrense antallet aborter.

I et intervju med CBS-programmet 60 Minutes sa journalisten Lesley Stahl:

– Det betyr at noen kvinner ikke kan få utført abort.

Trump svarte:

– Ja, vel, de må kanskje reise, de må reise til en annen delstat.

– Og det er greit, spurte Stahl.

– Vell, vi får se hva som skjer. Det er langt frem, bare så du forstår det, sa Trump.

17 år før han kastet seg ut i valgkampen sa han direkte at han var «veldig for fri abort».

Men han holdt løftet sitt til de konservative velgerne. Alle de tre høyesterettsdommerne han utnevnte stemte for å sette «Roe vs. Wade» til side.

Cathy Torres har jobbet lenge for at kvinner i Texas skal få tilgang til abort. I mai protesterte hun da et notat fra Høyesterett lakk ut. Fredag ble det bekreftet at hun har tapt kampen.

Lange reiser

For kvinner i statene med strengest abortlover kan det bli en lang reise.

Reuters skriver at en kvinne i Miami, Florida kan måtte kjøre 1100 kilometer til Nord-Carolina for å få utført abort. Der er det ventet at loven forblir forholdsvis liberal. Kritikere frykter at det særlig vil gå ut over fattige kvinner.

Fortsatt vil de mest liberale lovene være langs kystene. Kvinner i nordøst og langs hele Stillehavskysten kan regne med at tilgangen til abort blir omtrent som før. I California har guvernør Gavin Newsom foreslått å skrive retten til abort inn i delstatens grunnlov. På den måten blir det vanskeligere å innføre strengere lover.

Andre delstater, som Colorado, Connecticut, Maryland, New Jersey og Vermont har nylig vedtatt lover som sikrer kvinners rett til abort.