Tigray-opprørere: Hæren angriper på alle fronter

Tidligere etiopiske soldater registrerer seg for å slutte seg til Etiopias nasjonale forsvarsstyrke ENDF i Addis Abeba 15. august. Nå er regjeringsstyrkene i gang med en storoffensiv nord i landet, ifølge Tigray-styrkene.

Den etiopiske hæren har startet koordinerte bakkeoffensiver på alle fronter mot styrker fra Tigray nord i Etiopia. Det opplyser Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF).

NTB-AFP-AP

50 minutter siden

Statsminister Abiy Ahmeds kontor har ikke direkte bekreftet meldingen fra TPLF, Den kom kom mandag etter omfattende spekulasjoner om at en stor militæroffensiv er nært forestående.

Samtidig frykter FN at Etiopia står overfor en enorm humanitær krise. Det skjer flere måneder etter at organisasjonen slo alarm om at 400.000 mennesker var truet av sult i Tigray.

Regjeringsstyrkene bruker ifølge TPLF artilleri, stridsvogner, kampfly og droner i et forsøk på å «invadere Tigray på ny».

Etiopias statsminister Abiy Ahmed taler bak skuddsikkert glass under innsettelsesseremonien i Addis Abeba 4. oktober. Samtidig gikk spekulasjonene høyt om at en ny militæroffensiv i Tigray var i gjære.

«Vil beskytte borgere fra terrorhandlinger»

– På morgenen 11. oktober 2021 iverksatte det etiopiske militæret, med støtte fra Amhara-styrker, koordinerte offensiver på alle fronter. Det heter det i uttalelsen fra TPLF, som også er Tigray-regionens tidligere regjeringsparti.

Amhara-regionen har vært åsted for mesteparten av krigføringen i Etiopia siden TPLF og allierte styrker gjenerobret store deler av regionen i juni.

Regjeringen i Addis Abeba sier mandag at den har en forpliktelse til å beskytte sine borgere fra terrorhandlinger.

En kriger som kjemper for Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF) bemanner en vaktpost i utkanten av småbyen Hawzen 7. mai.

Umulig å få bekreftet opplysninger

Blokaden av kommunikasjonslinjene ut fra områdene gjør det umulig å få bekreftet opplysningene fra uavhengig hold. Det skriver BBC. De første meldingene om at en offensiv var i gang, kom i slutten av forrige uke.

Etiopia har anklaget FN for å blåse opp omfanget av den humanitære krisen og for å være partisk i konflikten. Men myndighetene har ikke presentert beviser for dette. FN anklager regjeringen for å ha innført en blokade som hindrer livsviktig nødhjelp i å nå frem til sivilbefolkningen.

TPLF hevder at flere hundre tusen «regulære og irregulære krigere» deltar i de koordinerte angrepene og anklager dem for å ha tilintetgjøring som mål.

– Operasjoner rettet mot TPLF

Abiys regjering understreker at militæroperasjonene i nord er rettet mot TPLF, som den offisielt har stemplet som en terrorgruppe, og ikke befolkningen som helhet.

TPLF-talsmann Getachew Reda sa mandag morgen at hæren ennå ikke hadde nådd frem til Tigray. Han sier videre at TPLF ikke er kjent med noen deltagelse fra eritreiske soldater, som tidligere har kjempet sammen med regjeringshæren i den 11 måneder lange krigen.

– Etiopias regjering vil fortsette å motsette seg TPLFs ødeleggelse, vold og drap i Amhara-regionen og andre steder, sier Abiys talsperson Billene Seyoum.

Fredsprisvinner tatt i ed

Nyhetsbyrået AFP meldte i helgen at etiopiske soldater hadde satt i gang luft- og bakkeangrep. Dette fortalte kilder i hjelpeorganisasjoner og blant opprørerne. Det skal ha vært ledd i første fase av en offensiv som – dersom den bekreftes – igangsettes under en uke etter at Abiy ble tatt i ed for en ny femårsperiode.

Bare noen måneder er gått siden Abiys regjering i juni erklærte våpenhvile. Da hadde regjeringsstyrkene trukket seg ut etter at TPLF gjenerobret regionshovedstaden Mekele.

Krigen brøt ut i november da fredsprisvinneren fra 2019 sendte soldater inn i Tigray og avsatte TPLF, som hadde dominert etiopisk politikk før Abiy kom til makten.

Trusler om sanksjoner

Offensiven var ifølge Abiy et svar på TPLFs angrep mot regjeringsstyrkenes militærbase i Mekele, som skjedde etter måneder med økt spenning mellom partene.

Kampene har siden spredt seg til naboregionene Amhara og Afar. Tusenvis av mennesker er blitt drept, og det er kommet anklager om massakrer og krigsforbrytelser.

USA har truet med sanksjoner dersom ikke de krigførende partene kommer frem til en fremforhandlet løsning på konflikten.