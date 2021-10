Taliban hyller selvmordsbombere og gir familiene deres penger

Den økonomiske krisen i Afghanistan fører til at flere afghanere selger eiendelene sine for å tjene penger.

Taliban ber stormakter om penger. Selv gir de gaver til selvmordsbomberes familier.

En måned etter at Taliban tok makten, bestemte 19 år gamle Ghezal Nazari seg for at tiden var inne. Nå måtte hun tilbake på jobb.

Hun var den eneste i familien med arbeid. Dermed falt det på hennes skuldre å brødfø familien.

Lettelsen var derfor stor da hun kunne gå ut døren og sette kursen mot kontoret. Hun satte seg i bilen og kjørte av gårde.

Så ble bilen stoppet.

Får ikke jobbe

Etter at Taliban kom til makten, kom deres nye regjering med en rekke løfter for å vise at de var blitt mer progressive. Blant annet lovet de ekstreme islamistene at kvinner skulle få jobbe.

En måned senere kom kontrabeskjeden:

Kvinner med jobb burde holde seg hjemme. Kun de som ikke kan erstattes av menn, kunne fortsette å arbeide.

Det var den offentlige beskjeden. Ansikt til ansikt var ordlyden verre, ifølge Nazari.

Da bilen hennes ble stoppet på vei til første arbeidsdag under Talibans regime, var det gruppens soldater som sto i veien. De kjente igjen ansiktet hennes. Jobben hennes som journalist og TV-vert gjorde henne lett gjenkjennelig.

De sa ikke bare at hun ikke burde jobbe, hevder hun. De truet også med drepe henne og brenne huset hennes.

19 år gamle Ghezal Nazari jobbet som journalist, radiovert og TV-vert. Etter at Taliban tok makten har hun ikke kunnet fortsette arbeidet.

Krisen forverres

At Taliban ikke lar kvinner jobbe, skaper også utfordringer for dem selv. Afghanistan har 9 milliarder dollar i utenlandske banker. Da Taliban tok makten, ble disse midlene frosset.

Årsaken er at stormakter ikke vil la Taliban få tilgang til pengene hvis de bryter løftene sine, som å nekte kvinner jobb.

Likevel vil verdensledere og internasjonale organisasjoner sende penger inn i Afghanistan via en annen vei. En massiv humanitær krise er i ferd med å skylle over landet. Flere av landets banker har vært stengt i flere måneder. Kundene får ikke ta ut penger. Samtidig øker matmangelen.

1 million barn står i fare for å dø av sult.

Måten det skal løses på, er blitt et storpolitisk spill.

Hjelp på vei

Forrige uke samlet G20-landene seg til en videokonferanse. Tema på agendaen var krisen i Afghanistan. Landene ble enige om å sende bistand inn i landet.

EU lovet 1 milliard euro. Det tilsvarer 10 milliarder norske kroner. Midlene skal fordeles gjennom FNs bistandsorganisasjoner for å hindre at de misbrukes av Taliban-regjeringen.

Møtet var en suksess, mente Italias statsminister Mario Draghi.

Men to medlemmer av G20-eliten glimret med sitt fravær.

Storpolitisk spill

Hverken Russlands president Vladimir Putin eller Kinas president Xi Jinping logget på.

I stedet møtes de fysisk onsdag i Moskva. Tema for samtalene er krisen i Afghanistan. Også Pakistan og Iran skal delta.

Allerede før de startet, sa landene at de vil sende bistand til Afghanistan, ifølge en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Den ble offentlig kjent tirsdag kveld.

Dermed er spørsmålet hva møtene skal handle om onsdag.

Ro i bakgården?

Russland har stemplet Taliban som en terrorgruppe. Det har også for eksempel Norge, flere EU-land og USA.

Likevel har Russland hatt kontakt med de ekstreme islamistene i lang tid.

Stormakten har interesse av at denne kontakten holder seg god. Flere av landene Afghanistan grenser til, er Russlands gamle sovjetbakgårder. Å være på god fot med Taliban for å sikre freden i regionen, er ett av presidentens mål.

Så hva vil Taliban be om til gjengjeld?

Kulturminister Zabiullah Mujahid listet opp ønskene i et intervju med det russiske nyhetsbyrået TASS. Kort fortalt vil gruppen ha assistanse.

Både politisk, diplomatisk og økonomisk. Likevel er ikke Taliban helt ribbet for penger.

Ga penger til selvmordsbomberes familier

Det ble tydelig på mandag. Da dro landets innenriksminister Sirajuddin Haqqani til et hotell i Kabul.

Der ventet flere hundre mennesker. De hadde én ting til felles.

Slektningene deres hadde ofret livet som selvmordsbombere. Haqqani kalte dem helter, ifølge en av Talibans talsmenn som dokumenterte samlingen på Twitter.

På slutten av møtet ga han alle familiene 10.000 afghanis hver. Det tilsvarer litt over 900 norske kroner.

Selger unna eiendeler

Journalist og radiovert Nazari tror hun må se lenge etter slike summer. 19-åringen har ikke jobbet siden hun ble truet i bilen.

De siste ukene har hun skaffet mat til familien ved å selge eiendelene deres. På lang sikt aner hun ikke hvordan hun skal brødfø dem.

Fra Taliban-regjeringen forventer hun ikke en krone.

– De har aldri noe annet enn vold å gi, sier hun.