Colombias mest ettersøkte narkobaron er tatt

Dario Antonio Úsuga i håndjern etter pågripelsen. President Iván Duque viste frem bildet for folket under en tale lørdag.

Dairo Antonio Úsuga har levd i skjul i den colombianske jungelen.

13 minutter siden

500 soldater og 22 helikoptre stormet fredag inn i jungelen nordvest i Colombia. Med støtte fra USA og Storbritannia pågrep de narkobaronen Dario Antonio Úsuga. Han skal ha ledet landets største narkokartell, Golfklanen.

Arrestasjonen av Úsuga, som går under navnet Otoniel, betegnes som en seier for Colombias president Iván Duque.

– Dette kan kun sammenlignes med Pablo Escobars fall på 1990-tallet, sa presidenten i en tale til folket.

Úsuga har vært den mest ettersøkte narkobaronen det siste tiåret. Både USA og colombianske myndigheter har lovet store dusører for informasjon som kunne føre til at Úsuga ble tatt.

Ifølge New York Times, sier president Duque at Úsuga er ansvarlig for drap på politifolk, soldater og lokale politikere.

En 34 år gammel politimann skal ha blitt drept i operasjonen som førte til pågripelsen.

«Ekstremt voldelig»

Colombianske myndigheter hadde utlovet en dusør på rundt 6,5 millioner norske kroner for informasjon om 50 år gamle Úsaga. USA ville alene gi fem millioner dollar, nær 42 millioner norske kroner.

Det amerikanske utenriksdepartementet har hatt Úsuga på sin liste over ettersøkte personer. Der omtaler de Golfklanen som et «tungt bevæpnet og ekstremt voldelige colombiansk narkotikakartell».

Úsuga ble pågrepet av soldater. Flere hundre av dem deltok i operasjonen.

Det hevdes at klanen består av tidligere medlemmer av terrororganisasjoner, som ikke ville delta i fredsprosessene til colombianske myndigheter.

BBC skriver at Golfklanen opererer i flere regioner og er involvert i narkotikasmugling, menneskesmugling, ulovlig gruvedrift og utpressing. Klanen skal ha rundt 1800 medlemmer som hovedsakelig er rekruttert fra paramilitære grupper på ytre høyre fløy.

Ifølge NTB gratulerer menneskerettsgruppen Human Rights Watch Colombia med pågripelsen av Úsuga.