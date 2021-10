Tre svenske kvinner og deres barn er på vei hjem fra Syria

Ifølge Redd Barna for det rundt 40.000 barn fra 60 land i leirene Al-Hol og Roj. Bildet er fra Roj-leiren.

Lander i Sverige på torsdag, ifølge SVT.

Nå nettopp

Tre svenske kvinner og deres åtte barn er på vei tilbake til Sverige, meldte den svenske avisen Expressen onsdag.

De skal ha forlatt flyktningleiren Al-Roj i Syria klokken ni lokal tid. Derfra ble de sendt til den nordlige delen av Irak.

Ifølge SVT forventes de å lande i Stockholm torsdag ettermiddag. Der vil de bli møtt av politi, sosialtjeneste og helsepersonell.

Sikkerhetsrisiko

Kvinnene er utvist av de kurdiske selvstyremyndighetene i området fordi de betraktes som en sikkerhetsrisiko.

Nå ønsker kurderne at svenske myndigheter etterforsker kvinnene og eventuelt stiller dem for retten. Selv har de ikke funnet tilstrekkelig bevis mot de tre kvinnene til å gjøre nettopp det. Det er bakgrunnen for at de nå utvises, ifølge SVT.

I september returnerte tre svenske kvinner til Sverige. Også de ble utvist av kurdiske selvstyremyndigheter, som har bedt alle land som har kvinner og barn i leiren, om å hente dem hjem.

Brann i leiren

Situasjonen i Roj-leiren har i lang tid vært svært vanskelig. Kvinnene som ble tatt med hit fra den større Al-Hol-leiren, ble ansett som mindre radikale.

Men ifølge en rapport fra Redd Barna er vold, mord, drapsforsøk, overfall og brannstiftelse vanlig i både Al-Hol og Roj.

Natt til onsdag brøt det ut brann i Roj.

Ingen personer skal ha kommet til skade, men en kvinne beskriver overfor Expressen at det var dramatisk, og at barna i leiren ble livredde.

Hun er selv igjen i leiren, men glad for at flere kvinner og barn nå får reise tilbake til Sverige:

– Jeg er glad for at flere har fått reise. Spesielt barn. De burde ikke bo på et sted som dette. Men etter brannen er jeg lei meg for at det fortsatt er flere barn her. Hver dag man er her, kommer man nærmere døden, sier hun.

Det svenske utenriksdepartementet skriver i en e-post til avisen at de ikke kan kommentere saken.

Huitfeldt: – Henter ikke hjem fremmedkrigere

Søndag meldte NRK at en av de norske kvinnene i leiren, 30 år gamle Aisha Shazadi Kausar, håper den nye regjeringen vil hjelpe henne til Norge.

– Som en generell grunnholdning så henter vi ikke hjem de som har reist ut som fremmedkrigere, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til kanalen på mandag.

Hun påpekte at alle norske borgere har rett til å be om konsulær bistand, men at hun ikke kunne kommentere situasjonen utover det.

Aftenposten møtte Aisha Shezadi i Roj-leiren i desember 2019.

De fleste europeiske land har vært motvillige til å hente hjem egne borgere fra Syria.

Men siden i sommer er det flere eksempler på at det er blitt gjort:

I juni ble en nederlandsk kvinne og hennes barn hentet hjem fra Syria. Fra før av hadde nederlenderne hentet hjem to foreldreløse barn.

I juli hentet Belgia hjem seks mødre og deres barn. Samtidig avslo tre mødre og deres syv barn belgiske myndigheters tilbud om retur.

I begynnelsen av oktober hentet danske myndigheter tre kvinner og 14 barn fra Roj.

Og på samme tid opplyste det tyske utenriksdepartementet at de hentet hjem åtte kvinner som hadde tilsluttet seg terrororganisasjonen IS. Med seg hadde kvinnene totalt 23 barn.

Fra før av har blant annet Finland, Tyskland og Italia hentet hjem kvinner fra Syria.

Mener datteren har tatt avstand fra IS

Ifølge SVT kommer to av de svenske kvinnene som nå returneres, fra Stockholm. Den tredje skal være fra Vest-Sverige.

Göteborgs-Posten skriver at den ene kvinnen er 28-årige «Emma». Hun er tidligere blitt intervjuet av avisen selv og SVT-programmet Agenda.

De to andre kvinnene skal være henholdsvis 25 og 27 år gamle.

Ifølge avisen reiste «Emma» sammen med mannen sin til Syria i 2014. Siden 2019 skal hun ha sittet i både Al-Hol og Roj sammen med de to barna sine.

Faren hennes sier at svenske myndigheter gjerne må etterforske datteren.

Han ønsker bare at hun skal komme hjem, og mener datteren har tatt avstand fra IS.

– Jeg håper det finnes en beredskap for å ta hånd om dem, at de får støtte til å komme tilbake til et slags normalt liv. Barna kommer vel til å bli tatt hånd om, sånn har det jo vært hittil, sier han til Göteborgs-Posten.

Flere av kvinnene som har returnert til Sverige fra Syria er blitt etterforsket for krigsforbrytelser.

En 49 år gammel kvinne som kom tilbake til Sverige i fjor, sitter nå varetektsfengslet.

Hun oppholdt seg i Syria i syv år. Nå er hun mistenkt for å ha medvirket til at hennes egen sønn ble brukt som barnesoldat, skriver Expressen.

Ifølge NTB er det trolig nå syv svenske kvinner og deres barn igjen i Roj-leiren.

Fire norske kvinner terrorsiktet

Totalt fire norske kvinner og fire norske barn sitter i leire i Syria.

Alle kvinnene er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon og formelt under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste.

De kan være de neste som utvises, sa myndigheter nordøst i Syria til NRK i begynnelsen av september, da de tre første svenske kvinnene ble utvist.

De advarte samtidig om økt vold og ekstremisme i de syriske leirene.

Tre av de norske kvinnene har bedt om bistand til å komme seg hjem.

– Vi ble lurt. Vi dro for å hjelpe syrerne i krigen. I stedet ble vi ofre for menneskehandel, uttalte de to norsksomaliske søstrene som dro til Syria i 2013 til NRK tirsdag.

Foreløpig har norske myndigheter kun vært villige til å hente barna.

Det til tross for at FN har bedt Norge og 56 andre land om å hente sine egne borgere fra leirene i Syria.

I januar 2020 ble imidlertid en norsk kvinne og hennes to barn hentet hjem fordi sønnen angivelig var syk. Som en konsekvens gikk Frp ut av regjeringen Solberg.

I mai ble kvinnen dømt til tre og et halvt års fengsel i Oslo tingrett for deltagelse i IS. Hun anket på stedet, og skal få saken sin opp igjen for Borgarting lagmannsrett.