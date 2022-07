15 personer drept etter masseskyting på bar i Sør-Afrika

Minst 15 personer har mistet livet etter en masseskyting på en bar i Soweto i Sør-Afrika natt til lørdag. Det er også meldt om skyting på en bar øst i landet.

NTB-AFP-AP

10. juli 2022 10:42 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet etterforsker meldinger om at en gruppe menn ankom i en minibuss før de begynte å skyte bargjester sent lørdag kveld, melder AP.

Hendelsen skal ha skjedd klokken 00.30 lokal tid på en bar i bydelen Soweto i Johannesburg i Sør-Afrika.

Ifølge politiet er de drepte trolig tilfeldig ofre, og har en estimert alder på mellom 19 og 35 år gamle, melder TV-stasjonen eNCA.

Flere såret

I tillegg til de drepte er ti andre såret, og noen av dem er i kritisk tilstand.

På grunn av antallet patroner funnet på åstedet etter skytingen, tror politiet at flere personer var involvert. Ritzau meldte først at én mann hadde åpnet ild mot gjestene.

– Etterforskningen så langt tyder på at gjestene var her for å kose seg. Det er en lisensiert bar som opererer innenfor de lovlige åpningstidene, sier politietterforsker Elias Mawela.

– Det ble plutselig avfyrt skudd og folk begynte å løpe ut av baren. Vi har ikke alle detaljene foreløpig, og vet ikke hva motivet for hendelsen er, legger han til.

Flere hendelser

Det er også meldt om en lignende hendelse på en bar øst i landet, hvor fire personer har mistet livet, ifølge AFP.

Masseskytingen i Soweto skjer kun to uker etter at 21 tenåringer ble funnet døde på et utested i byen East London i Sør-Afrika. Ifølge myndighetene døde tenåringene trolig av et uhell etter å ha blitt forgiftet av noe de hadde spist, drukket eller røykt.