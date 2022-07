Narkobaronen har vært en av USAs mest etterlyste i mange år. Pågripelsen kan markere et skille i kampen mot kartellene.

USA har vært desperate etter å få Rafael Caro Quintero (69) utlevert, men meksikanske myndigheter ville ikke gå etter narkobaroner. Inntil nå.

USA hadde en 20 millioner dollars dusør på Rafael Caro Quintero før han ble pågrepet fredag.

24 minutter siden

Fredag ble Caro Quintero pågrepet etter at politihunden Max fant ham gjemt i en busk i fjellene i delstaten Sinaloa, ifølge nyhetsbyrået AP.

Caro Quintero er omtalt som «narkobaronen over alle narkobaroner» («the narco of narcos») og er profilert gjennom TV-serien «Narcos: Mexico».

Han er anklaget for å ha vært med på å stifte narkokartellet i Guadalajara på ’70- og ’80-tallet. Ifølge amerikanske myndigheter leder han nå det beryktede Sinaloa-kartellet.

14 mennesker døde i forbindelse med aksjonen. Et Blackhawk-helikopter styrtet ved et uhell, ifølge det meksikanske sjøforsvaret. Marinen utførte pågripelsen i samarbeid med den meksikanske riksadvokaten.

Ved pågripelsen var det to aktive arrestordre på narkobaronen, i tillegg til en utleveringsbegjæring fra USA. Den meksikanske riksadvokaten opplyste i en pressemelding at Caro Quintero ble arrestert med hensikt å utlevere ham. Dette skal skje så fort som mulig, skriver the Guardian.

– Reparerer frynsete forhold

Caro Quintero har lenge stått på FBIs liste over USAs ti mest etterlyste personer. I 1985 ble han anklaget for å ha drept en agent i det amerikanske narkotikapolitiet DEA. Samme år ble han pågrepet og dømt til 40 års fengsel for drapet, som han nekter for å ha utført.

Caro Quintero hadde sonet 28 år i fengsel da han i 2013 ble løslatt etter beslutning fra en meksikansk domstol. Avgjørelsen ble omgjort av høyesterett, men innen da hadde Caro Quintero gått i dekning.

Amerikansk politi varslet på den tiden at det ville jobbe innstendig for å stille Quintero for retten i USA. USAs justisdepartement var i 2013 «ekstremt skuffet» over beslutningen om å slippe ham fri og understreket hvor viktig det var for USA å få Quintero utlevert.

Før pågripelsen fredag hadde USA utlovt en dusør på 20 millioner dollar for ham.

For DEA er pågripelsen sannsynligvis en av de viktigste det siste tiåret, forteller tidligere leder for DEAs internasjonale operasjoner, Mike Vigil til AP.

– Dette vil forhåpentligvis begynne å reparere det frynsete forholdet mellom USA og Mexico i kampen mot narkotikahandel, sier Vigil.

Tenoch Huerta spiller narkosnugleren Rafael Caro Quintero i Netflix-serien Narcos Mexico.

Ville ikke gå etter narkobaroner

Ifølge AP har den meksikanske presidenten, Andrés Manuel López Obrador, vært tydelig på at han ikke er interessert i å pågripe narkobaroner, og at han vil unngå vold. Arrestasjonen av Quintero kom få dager etter at at Lopéz Obrador møtte USAs Joe Biden i Det hvite hus.

Sikkerhetsanalytiker David Saucedo sier til AP at det virker som om presidentene ble enige om å igjen overlevere høyprofilerte narkobaroner. Samarbeid mellom DEA og det meksikanske sjøforsvaret har ført til store arrestasjoner under tidligere regjeringer, men ikke under Lopéz Obrador, sier Saucedo.

Forholdet mellom meksikanske myndigheter og amerikanske DEA har vært anspent siden Mexico innførte en lov som begrenset DEAs aktiviteter. Før den tid la det press på relasjonen at Mexico ikke ville utlevere Caro Quintero mens han satt fengslet.

I senere tid har sikkerhetssamarbeidet vist tegn til bedring, noe den amerikanske ambassadøren til Mexico, Ken Salazar, også nylig uttalte.

Etter pågripelsen av Caro Quintero skrev Det hvite hus’ rådgiver for Latin-Amerika, Juan Gonzalez, at «dette er enormt».