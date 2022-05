Trekker sesongavslutningen av «FBI» i USA – plottet har likhetstrekk med skoleskyting

Sesongfinalen av den populære serien «FBI» er trukket tilbake av kringkasteren CBS etter den tragiske skoleskytingen i Texas.

Sesongfinalen av «FBI», CBS sin populære krimserie, trekkes.

NTB

14 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Plottet i episoden «Prodigal Son» treffer for nært tragedien, melder Deadline. Der hindrer nemlig seriens FBI-team nettopp en skoleskyting.

FBI-folkene etterforsker et ran som endte med døden for vakten, der ranerne sikret seg et lass automatvåpen. En av gjerningsmennene er en klassekamerat av teamlederen Jubals tenåringssønn, og han er ikke villig til å samarbeide, heter det om handlingen.

Men den får ikke TV-titterne se: I stedet sender man en tidligere episode om igjen med skuespillerensemblet med blant andre Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd og Katherine Renee Turner.