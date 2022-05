Første russiske soldat tiltalt for krigsforbrytelser i Ukraina

Ukraina har satt i gang den første rettssaken om krigsforbrytelser etter den russiske invasjonen. En 21 år gammel russisk soldat er tiltalt for å ha drept en ubevæpnet sivilperson.

Den russiske soldaten Vadim Shishimarin, 21, er mistenkt for krigsforbrytelser i Ukraina.

Vadim Shishimarin ble fremstilt i en foreløpig høring i Kyiv. Han risikerer livstid i fengsel hvis han blir dømt, melder BBC

Ukraina sier de har identifisert flere tusen tilfeller av potensielle krigsforbrytelser begått av Russland. Russland nekter å ha angrepet sivile. De har ikke gitt noen kommentar til rettssaken.

Ifølge aktor kom tiltalte Shishimarin og andre soldater kjørende i en stjålet bil i Sumy-regionen. Der møtte de en 62 år gammel syklist som brukte en telefon.

For å hindre at syklisten skulle røpe hvor de russiske soldatene befant seg, ble Shishimarin beordret til å skyte mannen, ifølge aktor.

I høringen kom det ikke frem hvordan soldaten ble tatt til fange. Det er heller ikke sagt noe om hva slags bevis påtalemyndigheten har mot ham. Ifølge The Guardian sier Shishimarins advokat at hans klient har innrømmet å ha drept syklisten. Soldaten har ikke tatt stilling til om han skal erklære seg skyldig. Under høringen bekreftet Shishimarin kun sitt navn og andre faktaopplysninger. Han har foreløpig ikke sagt noe til sitt forsvar. Rettssaken vil gjenopptas neste uke.

Hundrevis av døde mennesker er funnet i områder tidligere okkupert av de russiske styrkene. Flere land, blant andre USA og Storbritannia, har støttet Ukraina i å anklage Russland for folkemord.

Etter høringen sa statsadvokat Andriy Synyuk til Reuters: «Dette er dagens første sak. Snart blir det mange slike saker.»