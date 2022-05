Fem diplomater skulle på hemmelig oppdrag i Kina. Her er dokumentet som viser at de ble avslørt. Verden Kinas fangeleirer Europeiske diplomater ble overvåket, trakassert og anholdt i Kina

Én time siden

Sommeren 2018 var fem diplomater på hemmelig oppdrag for EU. Med egne øyne skulle de se hva som foregikk i den kinesiske provinsen Xinjiang. Det siste året hadde det kommet sterke anklager om at uigurer ble holdt i interneringsleirer mot sin vilje. Hittil hadde Kina benektet at leirene i det hele tatt eksisterte.

Nå ville EU på bakken og gjøre egne undersøkelser. En finne, en tysker, en franskmann, en nederlender og en fra Malta ble sendt av gårde. Besøket var høyst uoffisielt. Kina hadde ikke fått beskjed, og diplomatene hadde ikke avtalt noen møter. Likevel fant kineserne ut av turen. Og de gikk langt i å sabotere oppdraget.