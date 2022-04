Flere tror Putin har satt en dato for seier i Ukraina. Nå har tusener av soldater samlet seg nær Kharkiv, ifølge USA.

Etterretningskilder tror Putin ønsker å feire seier i Ukraina på Russlands store seiersdag. Russiske styrker samler seg i øst. Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til lørdag 9. april.

Ukrainske soldater ser på røyksky som stiger opp fra en brødfabrikk i Kharkiv som er blitt truffet i russiske angrep. Det er rundt denne byen Russland nå skal samle styrkene sine.

7 minutter siden

Den russiske hæren samler styrkene sine. Målet er å overta den østlige ukrainske regionen Donbas, som delvis har vært kontrollert av prorussiske separatister.

Ifølge en anonym kilde i Pentagon, skal tusener av russiske soldater ha samlet seg nær utkanten av byen Kharkiv, nær grensen til Russland. Det skriver NTB.

Det er nærmere bestemt i den russiske grensebyen Belgorod styrkene samler seg. Det skal antallet «taktiske enheter» i nærheten ha økt fra 30 til 40 den siste tiden.

Det er usikkert nøyaktig hvor mange soldater som har samlet seg. Men ifølge kilden i USAs forsvarsdepartementet skal denne type bataljoner bestå av mellom 600–1000 soldater.

«Svært blodig og stygg knivkamp»

Det har i årevis vært en blodig konflikt i Donbas-regionen. Separatister har etablert folkerepublikkene Luhansk og Donetsk i regionen. Det var Putins anerkjennelse av disse som selvstendige stater, som ble starten på krigen i Ukraina.

Med tanke på historikken i territoriet, forventes det at kampene der blir harde.

– Dette kommer til å bli en knivkamp. Dette kan bli svært blodig og svært stygt, sier tjenestemannen.

Talsmann John Kirby i Pentagon har tidligere varslet om at titusener av reservestyrker blir mobilisert langs grensen til Donbas.

Vil ha seier i Ukraina i mai

Flere etterretningskilder tror Putin nå har satt seg et mål. Både CNN og BBC siterer anonyme kilder på at Russland ønsker å feire en eller annen form for seier over Ukraina innen 9. mai. Antagelig skal det være snakk om en seier i øst.

– Putin kommer til å holde en seiersparade på 9. mai uansett hvordan krigen eller fredsforhandlingene går, sier en europeisk forsvarskilde til CNN.

9. mai er en dag med spesiell betydning for Russland. Det er nemlig dagen russerne feirer at nazistene overga seg under andre verdenskrig. Normalt markeres denne dagen med store militærparader foran Kreml på Den røde plass.

Kilden til CNN kommer med et stikk til russernes mangel på fremgang i krigen.

– Spørsmålet er: Hvilke tropper og kjøretøy har han egentlig igjen til å bruke i en sånn parade?

Slik ser det ut på Den røde plass når Russland markerer 9. mai. Nå skal Putin håpe å feire en eller annen seier i Ukraina.

Fordømmer angrepet i Kramatorsk

Fredag ble minst 52 mennesker og over 300 skadet da missiler traff sivile på flukt i Kramatorsk i Ukraina. Flere mener angrepet må etterforskes som en krigsforbrytelse. Blant annet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Dette er enda en krigsforbrytelse begått av Russland, og alle involverte skal stilles til ansvar, sa presidenten i en videotale natt til lørdag.

Zelenskyj sa at både angrepet på togstasjonen og massakren av sivile i Butsja må etterforskes.

– De må bli gjenstand for et krigsforbrytertribunal. Noe som kommer til å skje, sier presidenten.

FNs generalsekretær António Guterres sa natt til lørdag at de fordømmer angrepet på sivile på togstasjonen i Kramatorsk.

Amerikansk etterretning mener Russland sto bak angrepet. Det gjør de blant annet basert på typen raketter som ble brukt i angrepet. Russland avviser dette.

Portforbud og evakuering

I løpet av fredag ble 6665 sivile evakuert ut av ukrainske byer, ifølge regjeringen i Kyiv.

Samtidig har myndighetene innført portforbud i havnebyen Odesa frem til mandag morgen. Årsaken er risiko for rakettangrep. I flere uker har russiske skip i Svartehavet ligget utenfor byen.