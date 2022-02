Separatistene hevder de blir angrepet av Ukraina. USA sier det er helt i tråd med Russlands plan.

Frykten for en invasjon av Ukraina øker. USAs president Joe Biden vil snakke med Nato-allierte fredag.

USAs utenriksminister Antony Blinken vil møte sin russiske motpart i neste uke – dersom ikke Russland invaderer Ukraina først.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

18. feb. 2022 07:26 Sist oppdatert nå nettopp

Stemningen mellom Russland og Ukraina spisset seg kraftig til torsdag.

USA og Nato gjentok sine advarsler om at alt tyder på at Russland er forberedt på å gå inn i Ukraina.

Russiskstøttede separatister beskyldte torsdag ukrainske regjeringsstyrker for å angripe dem med tungt artilleri.

Fredag morgen gjentar de anklagene om at Ukraina har angrepet en landsby øst i landet, skriver The Guardian.

Meldingen kom opprinnelig fra det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Nato mener slike anklager er helt i tråd med det Russland planlegger: Å iscenesette et falskt angrep og bruke det som påskudd for å invadere Ukraina.

Skal snakke med allierte

USA fortsetter å understreke at diplomati og dialog er eneste vei ut av krisen.

Torsdag kveld bekreftet USA at utenriksminister Antony Blinken vil møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Europa.

Det vil skje i neste uke – med mindre Russland invaderer Ukraina først.

Det var USA som tok initiativ til møtet.

– Hvis de invaderer i de kommende dagene, så vil det gjøre det tydelig at de aldri mente alvor med diplomatiet, sa talsmann Ned Price for det amerikanske utenriksdepartementet.

Det hvite hus bekreftet også at USAs president Joe Biden vil snakke med Nato-allierte på telefon fredag ettermiddag amerikansk tid.

Bildet viser store skader på en barnehage i landsbyen Stanitsa Luhanska i utbryterregionen Luhansk øst i Ukraina.

Barnehage angrepet

Torsdag måtte innbyggerne i landsbyen Stanitsa Luhanska i Luhansk søke tilflukt i bomberom. Det ble meldt om trefninger mellom ukrainske regjeringsstyrker og russiskstøttede separatister.

En barnehage fikk store skader i angrepet. Ukrainske myndigheter sier tre personer skal ha blitt skadet.

Russland og Ukraina anklaget hverandre for å ha provosert frem angrepet.

Vestlige ledere hevdet at angrepet var en russisk falskt flagg-operasjon.

Fredag sier det ukrainske militæret at russiskstøttede separatister har brutt våpenhvilen 60 ganger i løpet av det siste døgnet.

Separatistene har angrepet minst ti mål med artilleri, bombekastere og en stridsvogn. Det skriver militæret i en rapport gjengitt av Reuters.

Fakta Falskt flagg-operasjon En falskt flagg-operasjon er et fordekt angrep som har til hensikt å legge skylden på en annen part. Skal skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon er ansvarlig for en hendelse. Uttrykket ble opprinnelig brukt om skip som fløy flaggene til andre land for å skjule egen nasjonalitet. Vis mer

Listet opp scenarioer

USAs utenriksminister Antony Blinken gikk torsdag hardt ut mot Russland i en tale til FNs sikkerhetsråd.

– Russland er i gang med å rettferdiggjøre angrep på Ukraina, sa Blinken.

Han gikk gjennom flere konkrete scenarioer som USA mener russerne vil bruke som påskudd for å gå til angrep. På listen sto blant annet oppdiktede terror- eller droneangrep mot sivile.

– Russland kan komme til å kalle dette for etnisk rensing eller folkemord, sa Blinken.

Russland listet på sin side opp en rekke eksempler på det de mener er ukrainske myndigheters angrep på sivile.

Russland har hele tiden avvist at de planlegger en invasjon av Ukraina.

Fremmet krav

Tidligere torsdag overleverte Russland et brev til den amerikanske ambassaden i Moskva som også har skapt uro.

Russland fremmet før jul en rekke skriftlige krav til USA og Nato. Blant annet om at Ukraina aldri må bli Nato-medlem. USA avviste flere av kravene i et svar for noen uker siden. I dag kom Russlands respons.

Russlands president Vladimir Putin varslet torsdag at Russland vil svare med såkalte «militærtekniske virkemidler». Dette fordi USA ikke har tatt hensyn til noen av landets krav.

Russland har ikke spesifisert hva «militærtekniske virkemidler» innebærer.

Amerikanske soldater forberedte seg på å reise til Polen tidligere denne uken. USA har sagt de vil utplassere tropper i Europa, for å støtte Nato.

Hard retorikk

Den siste uken har retorikken mellom Russland og Vesten blitt hardere.

I forrige uke advarte amerikanerne om at de trodde Russland ville angripe Ukraina onsdag. Det skjedde ikke. I stedet hevdet Russland at de hadde begynt å trekke soldater tilbake.

Til det svarte Nato-sjef Jens Stoltenberg først med å si at han var «forsiktig optimist». Men det tok ikke lang tid før han snudde og sa at Nato ikke så noen nedtrapping – heller det motsatte.

Torsdag sa USAs president Joe Biden igjen at «Russland er forberedt på å gå inn i Ukraina».