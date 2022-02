Tidligere kansler tjener millioner på vennskap med Putin

Tidligere toppolitikere trekker seg fra styreverv i russiske bedrifter. Gerhard Schröder er ikke en av dem.

Vladimir Putin (til venstre) og Gerhard Schröder har hatt nytte av hverandre i mange år. Her fra Moskva i 2019.

26. feb. 2022 17:43 Sist oppdatert nå nettopp

«Det er gjort mange feil – på begge sider», skriver Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder på Linkedin.

Budskapet ble publisert samme dag som Russland angrep Ukraina. Det vakte sterke reaksjoner.

Schröder føyde til at det er russernes ansvar å finne en rask avslutning på krigen. Han la til at «nødvendige sanksjoner» ikke må ødelegge mulighetene for et konstruktiv samarbeid i fremtiden.

Schröder (77) var sosialdemokratisk kansler i Tyskland fra 1998 til 2005. Han har gjentatte ganger sagt at han er en personlig venn av president Vladimir Putin.

Millioninntekt

Schrøder har gjort store penger på sitt gode forhold til Russland og Putin. Han er styreformann i oljeselskapet Rosneft. Det gir ham en inntekt på 600.000 dollar i året, ifølge selskapets hjemmeside. Etter dagens dollarkurs gir dette vervet alene ham en inntekt på 5,3 millioner kroner.

Nylig ble han innstilt som styremedlem i Gazprom. Det er Russlands største bedrift og verdensledende i markedet for naturgass.

Den tidligere kansleren sitter også i styrene for bedriftene bak gassledningene Nord Stream og Nord Stream 2.

Noe av det siste han gjorde på kanslerkontoret i Berlin, var å skrive under avtalen om å bygge rørledningen. Kort tid etter ble han styreleder i selskapet som gjennomførte prosjektet.

Fete verv

Schröder er ikke den eneste vestlige statslederen som har spedd på pensjonen med jobber for russiske bedrifter. For russerne kommer de med viktige erfaringer og kontaktnett. De kan også bidra til å berolige vestlige investorer og kunder, som kan være skeptiske til bedrifter kontrollert av en autoritær stat.

Allerede torsdag formiddag, få timer etter invasjonen, konkluderte flere med at nok var nok.

Finlands tidligere statsminister Esko Aho vil ikke mer. Det samme gjelder Italias eksstatsminister Matteo Renzi. De følger Østerrikes tidligere kansler Christian Kern. Alle trekker seg fra styreverv i russiske bedrifter.

Kern sier til avisen der Standard at det ikke lenger er mulig for ham å sitte i styret for det russiske jernbaneselskapet RZD. Torsdag morgen trakk han seg med øyeblikkelig virkning. Han sier at togene bidrar til russernes krigsinnsats.

Gerhard Schröder og Vladimir Putin har kjent hverandre lenge. Dette bildet er fra et møte i Oslo i 2002.

Schröder mest synlig

Den tidligere tyske kansleren har lenge vært den mest synlige av disse eks-politikerne. Han har ledet styret i noen av Russlands viktigste bedrifter. Politisk erfaring har vært svært viktig i arbeidet med gassledningene.

Nord Stream 2 sto ferdig i fjor høst. Den ventet bare på en endelig godkjenning. Tidligere kansler Angela Merkel argumenterte lenge for at ledningen ikke burde rammes av vestlige sanksjoner mot Russland. Hovedargumentet hennes var at den er et rent kommersielt prosjekt.

Men da Putin anerkjente utbryterrepublikkene øst i Ukraina, sa dagens kansler Olaf Scholz stopp. Ledningen til 10 milliarder euro blir ikke satt i drift med det første.

Ikke tilgjengelig

Etter invasjonen jaktet mange medier på Schröder for å høre om han fulgte kollegene sine ut av bedriftsstyrene.

Han gjorde seg utilgjengelig. I stedet la han ut meldingen på Linkedin om at det er gjort feil «på begge sider». Journalister som lurte på hva han mener, fikk ikke svar.

Tyske medier har lenge lurt på hvilken nytte russerne har av Schröders politiske kontakter. To uker før invasjonen spurte Der Spiegel om «sosialdemokratene og landet kan finne veien ut fra skyggen hans».

I artikkelen står det at partiet har tatt avstand fra ham. Noen gamle partikamerater mener at han bør fratas en eks-kanslers privilegier. Han har fortsatt et kontor og en liten stab på skattebetalernes regning.