Først en porsjon av Brussels beste frites. Så ble Støre mottatt som Europas nye energi-frelser.

BRUSSEL (Aftenposten): I Brussel fikk Jonas Gahr Støre teste byens beste pommes frites. Med seg fikk han tydelig budskap fra EU-toppene om at Norge vil bli blir helt sentral for å gi energi til kontinentets frityrgryter fremover.

Dette er EU-toppenes hemmelige nattmat-sted. Det er her Merkel, Marcon og andre ledere sniker seg ut for junkfood etter nattlige krisemøter.

– Ja, jeg har skjønt at det er her EU-toppene «henger», sier Støre spøkefullt, før han verdensvant bestiller pommes frites med majones på flytende fransk.

Tirsdag kveld landet Jonas Gahr Støre i EU-hovedstaden Brussel. Dagen etter var det lagt opp til en møtemaraton med EUs toppledere om det grønne skiftet og norsk industripartnerskap mellom Norge og EU.

Men før alvoret startet, besøkte Støre EU-toppenes hemmelige nattmat-sted. Det er hit de går etter nattlige krisemøter. Kiosken ble også verdensberømt da Merkel kom og kjøpte 45 pakker med pommes frites. Det var nok til hele staben.

Tatt imot med åpne armer, men med svekket lag

Men dagen etter var det alvor:

– Velkommen til Brussel og gratulerer med den sensasjonelle norske innsatsen under vinter-OL.

Onsdag ble Jonas Gahr Støre nærmest tatt imot som en frelser i Brussel. Ikke bare skrøt EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen av den norske OL-innsatsen i Kina. Hun løftet også frem Norge som en pålitelig leverandør som EU alltid har kunne stole på.

Bakteppet er at store deler av Europa er avhengie av russiske gassleveranser til oppvarming og matlaging. Disse kommer gjennom rørledninger fra russerne. Men Ukraina-krisen har gjort at gassleveransene blir en del av det sikkerhetspolitiske spillet.

– Russland har de siste månedene brukt gass som et instrument for å legge press, ikke bare på Ukraina, men også på EU. Vi er veldig bestemt på å komme oss ut av den avhengigheten, sa von der Leyen.

Og Norge vil spille en viktig rolle når EU skal frigjøre seg fra russisk gass, mente hun.

Norge leverer i dag gass gjennom flere rørledning til det europeiske kontinentet.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen lovpriste både den norske OL-innsatsen i Kina og Norges rolle som en stabil og pålitelig gassleverandør til EU i krisetider.

Reisen til Brussel skulle være statsminister Støre og regjeringens første store tur til EUs maktsentrum. Og turen der Norge, med et ikke altfor skinnende grønt klima-rykte, skulle selge seg som en attraktiv partner i EUs prestisjesatsing «Green Deal» og «Fit for 55».

– Vi er nå i Brussel for å forankre dette samarbeidet og for å vise at vi er en attraktiv partner, sa Støre.

Jonas Gahr Støre ankom en regntung Brussel tirsdag kveld. Onsdag ventet en møtemaraton.

Men i siste liten ble det klart at Norge måtte stille med «redusert lag» foran de viktige EU-møtene. Både næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen måtte kaste inn håndkleet på grunn av covid.

Vestre testet positivt under mellomlandingen i Amsterdam.

Dermed blir det kun Støre og Barth Eide som må forsvare de norske fargene i Brussel.

Stusslig langbord

EU-toppene hadde ryddet plass til Norge i møtekalenderen, til tross for at Norge, som ikke medlem, ikke har plass rundt EUs bord til daglig.

Støre hadde også et møte med presidenten for EUs Råd, Charles Michel - og Belgias statsminister Alexander De Croo. Førstnevnte beklaget lettere humoristisk at han ikke kunne tilby et like langt møtebord som Putin hadde i Kreml.

– Beklager at jeg ikke kan friste med like langt møtebord som Putin, fleipet Charles Michel, president i EUs ministerråd, da han tok imot den norske statsministeren.

Men EU-toppene la ikke skjul på, at selv om de nå lovpriser norsk gass, er det er en energikilde EU ønsker å fase ut. Og at den kun er å betrakte som en energikilde i overgangen til fornybare kilder.

Men Norge mener de også skal klare å levere på den bestillingen.

– Vi har forpliktet oss til å levere på de samme strenge reglene som EU har i Green Deal, og det akter vi å holde sa Støre.

Norge for fremtiden

En forsmak på det kom senere på dagen. Da arrangerte Norge et stort industriseminar, hvor norsk næringsliv viste frem hva Norge har å tilby. Regjeringen mener norsk industri er i første klasse når det gjelder å tilby teknologi og grønne løsninger, spesielt innenfor batteriteknologi.

– Her kan Norge levere råmaterialer som passer perfekt inn i EUs fornybarstrategi, mente Støre.

På det seminaret var også EUs visepresident Frans Timmermanns. Han er mannen som er ansvarlig for å drive igjennom EUs ambisiøse klimasatsing.

Han lot seg også overbevise om at Norges satsing på blått hydrogen, det vil si å kunne lagre og dekarbonisere gassen, er fremtiden.

– Mange tror at karbon-lagring er det samme som fracking og at den lagrede gassen kan lekke. Slik er det ikke, lovet Støre.

Støre på pommes frites-jakt

Mellom møte-maratonen lot Støre seg friste av en nattlig runde på jakt etter Brussels beste pommes frites. I EU-hovedstaden er «moules frites» nasjonalretten -blåskjell og pommes frites. Men Brussel har også mange gatekjøkken som selger frites. Støre valgte det aller beste.

Nå fikk Støre også fått testet den berømte pommes frites-kiosken i Brussel, som lå rett ved statsministerens hotell. Dette er også EU-toppenes hemmelige nattmat-sted.

– Ja, jeg har skjønt at det er her EU-toppene «henger», sa Støre spøkefullt, før han verdensvant bestilte pommes frites med majones på flytende fransk. Selv en statsminister må ha mat. Eller en møtemaraton i Brussel.

-Savner Brussel

– Savner du å være en del av dette toppmøte-sirkuset?

– Jeg har jo ikke vært på disse berømte toppmøtene, men jeg var jo her da Norge forhandlet frem EØS-avtalen, og jeg kan tenke meg at de møtene lignet. Det var mange sene møter uten mat. Det gikk på helsen løs til tider. Men vi hadde ikke fantasi til å gjøre dette, sier hans mens de friterte potetene går ned på høykant.

Når han nå er tilbake i Brussel, er det under svært annerledes og dramatiske forhold.

– Det er fint å være tilbake. Og det som er godt å oppleve, er hvor samlet EU står i kriser. Det finnes jo ulike stemmer, land som ikke går helt i takt, men i de grunnleggende spørsmålene står vi sammen, sier Støre.