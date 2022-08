Russland kastet Europa ut i krig. Men i Afrika blir landet tatt imot med åpne armer.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov (t.v.) og Ugandas president, Yoweri Museveni, møttes under en russisk sjarmetappe i Afrika. Russiske, franske og amerikanske ledere har i de siste ukene reist i Afrika på kryss og tvers i jakten på økt innflytelse på kontinentet.

Kina pøser inn penger. Russland lover atomkraftverk og våpen. USA har skiftet strategi. Kampen om Afrika blir stadig mer intens.

26 minutter siden

– Jeg tenker stadig oftere på pikévester.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov kom med et oppgitt svar under en pressekonferanse i Kongo.

Han fikk spørsmål om hva han tenkte om en uttalelse fra den polske presidenten, Andrzej Duda. Duda hadde nemlig sagt at Russland måtte gi opp krigen i Ukraina for å bli del av den frie verden. Lavrov svarte altså at han stadig oftere tenker på et klesplagg – pikévester.

Det er en henvisning til den russiske romanen «Den gylne kalven». Her brukes ordet «pikévester» om folk som snakker om globale spørsmål, men som egentlig ikke vet hva de snakker om.

Referansen krever litt bakgrunnskunnskap, men resten av utenriksministerens budskap i Afrika var ikke til å misforstå: Dere trenger ikke USA eller Vesten. Dere kan velge deres egen vei.

Og Russland vil støtte dere.