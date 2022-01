Amerikanske diplomater vil reise fra Kina. De er redde for ekstremt strenge smitteverntiltak.

Amerikanske diplomater i Kina frykter tvangsinnleggelse på «feberklinikker». De er også redde for at små barn kan bli satt i karantene og skilt fra foreldrene.

En kinesisk halvmilitær politibetjent står vakt utenfor USAs ambassade i Beijing. Bildet er tatt i november i fjor.

Det amerikanske utenriksdepartementet vurderer om de skal godkjenne avreise på grunn av det som omtales som «invaderende» pandemitiltak. USAs ambassade i Beijing har bedt om dette. Det forteller anonyme kilder til nyhetsbyrået Reuters og til CNN.

Det er snakk om å godkjenne en såkalt «autorisert utreise». Amerikanske diplomater med familier vil da få muligheten til å forlate ambassaden til de føler det er trygt å vende tilbake, melder CNN.

Kina skrur opp tiltakene mot covid frem mot åpningen av OL i Beijing. USA klarer ikke å skjerme amerikanske embetsmenn fra strenge tiltak. Deler av staben ved ambassaden skal være opprørte over dette.

De er blant annet redde for at de kan bli tvangsinnlagt på kinesiske «feberklinikker». Dette er klinikker som opprinnelig ble opprettet i forbindelse med SARS-viruset i 2003. De er gjerne tilknyttet akuttmottak. Feberklinikkene brukes til å sjekke om pasientene er smittet av epidemien. De skal sørge for at smitten holdes unna andre pasienter på akuttmottaket.

En mann testes for covid utenfor et forretningsbygg i Beijing tidligere i januar.

«Null-covid» og strenge tiltak

Kina er et av få land som praktiserer en «null-covid»-strategi. De prøver å slå ned på alle smitteutbrudd i landet og fjerne smitten helt.

Kinesiske myndigheter bruker ofte virkemidler som raske nedstengninger og karantener som kan skille foreldre fra barn i førskolealder. Ved «raske nedstengninger» er forretningsbygg blitt nedstengt uten forvarsel. Folk som er på jobb i bygget risikerer å bli innestengt i dagevis.

De amerikanske diplomatene har i dag en avtale som lar foreldre være sammen med mindre barn hvis de må i karantene. Men det skal være økende frykt for at kinesiske helsemyndigheter vil sette avtalen til side. I fjor fikk en video av en kinesisk 4-åring som var skilt fra foreldrene sine og satt i karantene mye oppmerksomhet.

– Folk er ikke redde for å bli syke. Det som skremmer folk er at omikron er mer smittsom. Hvis smitten stiger like brått som i andre land, kan det føre til enda strengere og mer uforutsigbare tiltak her. Det sier en kilde blant amerikanske diplomater til CNN.

Zhao Lijian, talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, på en tidligere pressekonferanse.

– Kina er det tryggeste landet i verden

Kinesiske myndigheter kommenterte saken på en pressekonferanse onsdag.

– Vi syns det er vanskelig å forstå logikken bak den amerikanske avgjørelsen. Den kan ikke rettferdiggjøres, uttalte Zhao Lijian, en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet ifølge Bloomberg.

CNN siterer Lijian på at Kina er det tryggeste landet i verden:

– Kinas epidemikontroll og -tiltak er presise og vitenskapelige. De er effektive, og har beskyttet utenlandske statsborgere i Kina, sier talspersonen.

– Å evakuere fra det tryggeste stedet vil bare øke faren for å bli smittet, uttalte han under en pressekonferanse i Beijing.

Arbeidere i smittevernutstyr foran hovedpressesenteret for vinterolympiaden i Beijing.

Vinter-OL i Beijing åpner fredag 4. februar. USA og flere andre land har annonsert en diplomatisk boikott av OL. Disse landene avstår fra å sende offisielle representanter i protest mot det de sier er menneskerettighetsbrudd i Kina.

Tusenvis av idrettsutøvere og funksjonærer vil oppholde seg i det som omtales som en «boble». De skal holdes helt adskilt fra resten av hovedstaden.

Det skal nå være registrert omikronsmitte i ti kinesiske byer.