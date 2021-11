Uppsala: Alvorlig hendelse i konsertsal - to personer omkommet

Det har vært en alvorlig hendelse med minst to døde og flere skadede i forbindelse med en konsert i Uppsala. Det melder svensk politi.

Hendelsen har skjedd inne i Uppsala Konsert & Kongress. Arkivbilde.

2. nov. 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet har sperret av bygningen. Det er uklart hva som skal ha skjedd, skriver Aftonbladet.

Den svenske avisen Expressen melder at det er to omkomne, men dette er ikke bekreftet.

– Det er veldig mange på stedet som har vært vitne til dette, det har vært pågående konferanser og arrangementer der inne, sier Magnus Jansson Klarin, talsperson for politiet i Uppsala.

Politiet ble varslet klokken 18.48.

Ifølge politiet skal dødsfallene ha skjedd ved at en person har falt ned fra en høyde og truffet en annen person.

– Personen som befant seg nede i lokalet ble truffet, sier Magnus Jansson Klarin til Expressen.

Klokka 19.30 skulle showet «Thank you for the music», en hyllest til Abba, startet i Uppsala Konsert & Kongress i sentrum av byen.

Arrangementet er nå avlyst.

– Vi prøver å undersøke nøyaktig hva som har skjedd, sier Klarin.

Konsertarrangøren MTLive skriver på Facebook at de har avlyst konserten og at «alle er i sjokk».

«Kveldens konsert i Uppsala er avlyst på kort varsel. Dessverre må vi meddele at en forferdelig hendelse har skjedd i UKK konserthus i Uppsala», skriver MTLive.

Saken oppdateres.