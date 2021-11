Uppsala: To personer omkommet i fallulykke

To personer døde og én ble skadet i det som ser ut som en fallulykke i et konserthus i Uppsala i Sverige.

Hendelsen har skjedd inne i Uppsala Konsert & Kongress.

2. nov. 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Ulykken inntraff like før en hyllest av den legendariske popgruppe Abba skulle finne sted.

Ifølge politiet skal dødsfallene ha skjedd ved at en person har falt ned fra stor høyde og truffet en annen person i konserthusets inngangsparti.

– Det er en person som har ramlet eller hoppet fra en veldig stor høyde og truffet en annen person i fallet, sier politiets pressetalsperson Magnus Jansson Klarin til nyhetsbyrået TT.

Politiet ble varslet klokken 18.48.

Klokken 19.30 skulle showet «Thank you for the music», en hyllest til Abba, startet i Uppsala Konsert & Kongress i sentrum av byen.

Arrangementet som hadde samlet ca. 1000 personer ble umiddelbart avlyst.

– Ser ut til å være en ulykke

Markedssjef Karin Sävstörm i Uppsala Konsert og Kongress (UKK) sier til TT at det som har skjedd ser ut til å være en ulykke.

– Akkurat nå er vi på vei til bygget for å danne oss et bilde av det som har skjedd. Etter de opplysningene vi har fått, dreier dette seg om en alvorlig ulykke. Politiet er på stedet og håndterer ulykkesstedet sammen med våre ansatte, sier Sävstörm.

Hun sier at UKK har innkalt sin interne krisegruppe og samarbeider med politiet.

Konsertarrangøren MTLive skriver på Facebook at de har avlyst konserten og at «alle er i sjokk».

«Kveldens konsert i Uppsala er avlyst på kort varsel. Dessverre må vi meddele at en forferdelig hendelse har skjedd i UKK konserthus i Uppsala», skriver MTLive.

Martin Johnsson i MTLive sier til Expressen at hendelsen skjedde 20 minutter før artistene skulle på scenen og holde en konsert for 900 mennesker.

– Så skjer noe slikt. Det er forferdelig, sier han.

Han forteller videre at de nå vil tilby eventuell krisehjelp til artistene og ensemblet.