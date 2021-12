Norge skal lede Sikkerhetsrådet i én måned: – Kanskje verdens viktigste møterom

NEW YORK (Aftenposten): Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener Norge har gjort dystre spådommer til skamme. Men den store syretesten kommer nå.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og kronprins Haakon besøkte Sikkerhetsrådet i New York denne uken.

Anniken Huitfeldt er denne uken på sin første tur til USA som norsk utenriksminister.

Med i følget er også kronprins Haakon. Han deltok aktivt i kampanjen som i fjor sikret Norge en plass i Sikkerhetsrådet i to år.

– Kronprinsen driver jo ikke valgkamp slik som meg, men han var veldig engasjert i denne valgkampen. Han har mye av æren for at vi er her, sier Huitfeldt til pressen inne i sikkerhetsrådssalen.

Nytt besøk i januar

Norge er nå halvveis i perioden som innvalgt medlem, og i januar står den største utfordringen for tur. Da skal Norge lede møtene i det mektige rådet.

– Det å komme frem til enighet i dette som kanskje er verdens viktigste møterom, er et stort ansvar for Norge, og som vi har stor respekt for, sier Huitfeldt.

Presidentskapet gir Norge mer kontroll over agendaen i rådet. Den skal regjeringen bruke til å løfte frem to sentrale temaer: Kvinner, fred og sikkerhet og urban krigføring.

Etter planen skal både Huitfeldt og statsminister Jonas Gahr Støre komme til New York i januar for å lede flere møter.

Ingen skvis

Da Norge lanserte sin kampanje til Sikkerhetsrådet i 2018, advarte flere om faren for at Norge ville havne i skvis mellom stormakter som Kina, USA og Russland. Alle er faste medlemmer i rådet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og kronprins Haakon skal møte Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, senere i uken.

Presidentskapet i januar kan gjøre risikoen for å havne i unåde hos noen av verdens mektigste land, enda større, men Huitfeldt mener Norge er godt forberedt.

– Vi har ikke opplevd å havne i skvis, slik vi ble advart om, sier hun.

Hun mener det skyldes at Norge har hatt en pragmatisk tilnærming.

– Det er ikke noe poeng for Norge å fremme en sak og gå ned med flagget til topps. Vår viktigste interesse er å få Sikkerhetsrådet til å fungere i vanskelige situasjoner. Når vi sitter med møteklubben, har vi en enorm mulighet til det.

Fakta FNs sikkerhetsråd FNs utøvende organ, Sikkerhetsrådet, består av stormaktene Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA, som er faste medlemmer med vetorett, og ti stater valgt av FNs hovedforsamling for en toårsperiode. Av disse ti velges vanligvis fem land fra Asia og Afrika, to fra Latin-Amerika og Karibia, to fra Vest-Europa og andre (Australia, Canada og New Zealand) og ett fra Øst-Europa. Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut. Norge har tidligere vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger: 1949-50, 1963-64, 1979–80 og 2001–02. Kilder: FN-sambandet, NTB Vis mer

Beskyttelse av skoler

Norge var nylig med på å jobbe frem en resolusjon om beskyttelse av skoler under krig og konflikt.

Resolusjon handler både om å hindre at utdanningsinstitusjoner blir angrepet, og også om å sørge for at skoler ikke brukes til militære formål som lagring av våpen og opptrening av soldater.

Mandag talte kronprinsen til Sikkerhetsrådet om dette arbeidet.

Hedret krigsseiler

Programmet på turen til USA er tettpakket. I New York møtte kronprinsen også Karl Aksel Andresen, en av de siste gjenlevende norske krigsseilerne.

Andresen, som i dag er 99 år, bosatte seg i Brooklyn i New York etter krigen. Mandag fikk han utdelt Deltagermedaljen for sin kamp for Norges frihet fra 1940 til 1945.

– Dette er en stor opplevelse for en skarve seiler, sa Karl Aksel Andresen da han møtte kronprinsen mandag.

– Krigsseilere gjorde en helt uvurdelig innsats for både Norge og verden med stor risiko for eget liv og helse. Det står stor respekt av innsatsen de la ned, sier kronprinsen.

Pelosi og Blinken

Etter New York skal kronprinsen og utenriksministeren til Washington D.C. Der står møter med Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, klimautsending John Kerry og utenriksminister Tony Blinken på agendaen.

Næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen er også med på turen.

– Målet er å forsterke partnerskapet mellom Norge og USA gjennom et grønt partnerskap, sier Huitfeldt.

I tillegg til en rekke næringslivsbesøk, skal delegasjonen fra Norge også åpne den nye ambassaden i Washington D.C.

