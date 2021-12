«Elitisten» Valerie Pecresse blir presidentkandidat for Republikanerne i Frankrike

Det største konservative partiet i Frankrike, Republikanerne, har stemt frem 54 år gamle Valerie Pecresse som sin presidentkandidat til valget i 2022.

4. des. 2021 15:13 Sist oppdatert nå nettopp

Pecresse er regnet som en moderat konservativ politiker, og har beskrevet seg selv som «en tredjedel Thatcher, og to tredjedeler Merkel,» skriver Reuters.

Hun slo den høyreorienterte Eric Ciotti i avstemmingen lørdag.

Pécresse forlot partiet i 2017 etter å ha anklaget ledelsen for å beveget seg for langt til høyre. Michel Barnier, som på forhånd var favoritt til å bli partiets presidentkandidat, tvitret torsdag at han vil støtte kandidaturet hennes.

Hun har gått gradene i regjeringsapparatet, fra kommunikasjonssjef til høyere utdanningsminister og budsjettminister under Nicolas Sakrozy, Frankrikes hittil siste konservative president.

Frankrike har så langt aldri hatt en kvinnelig president.

Eneste kvinne i racet

Pécresse er eneste kvinne i racet. Hun er utdannet fra Frankrikes mest kjente eliteskole, National School of Administration (ENA). Det er også hennes største svakhet: Hun blir oppfattet som for elite og for posh.

Politisk blir Pécresse blir sett på som en moderat kandidat, men har i det siste markert seg som tøffere på immigrasjon og vil utvise personer som mistenkes for å støtte islamistiske aktiviteter.