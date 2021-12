Skade på svensk atomkraftverk kan forverre strømprisene

Kjernekraftverket Oskarshamn i Sør-Sverige har en skade på en brenselcelle. Hvis reaktoren må stenges for reparasjon, kan det jekke norske strømpriser opp enda noen hakk.

Oskarshamnsverket i Sverige kan påvirke de norske strømprisene. Kjernekraftverket var Sveriges første, og startet driften i 1972. Nå er det kun den tredje reaktoren, Oskarshamn 3, som er i drift.

3. des. 2021 14:51 Sist oppdatert 9 minutter siden

Oskarhamnsverket i Kalmar kommune i Småland er Sveriges eldste kjernekraftverk. Det som har oppstått er en såkalt «sekundær brenselsskade».

Det kan dreie seg om at et fremmedlegeme har havnet i brenselsbassenget, og at dette medfører fare for at det kan gå hull på brenselsinnkapslingen. Dette skal ikke medføre noen akutt fare.