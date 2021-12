Stor redningsaksjon i Østersjøen – to fartøy skal ha kollidert

To lastebåter skal ha kollidert i Østersjøen. Et av skipene har kantret og er i ferd med å synke. Det er meldt om skrik fra personer i vannet.

Det er lastebåten Krin Hoej er den ene av de to båtene som skal ha kollidert.

Expressen skriver ulykken som involverte lastebåtene Karin Hoej og Scot Carrier, skjedde i 3.30-tiden natt til mandag. Båtene var mellom Bornholm og Ystad.

– Vi vet ikke hva som har skjedd ennå. Ett av fartøyene har kantret og ligger opp ned, sier Jonas Franzen i svenske Sjöfartsverket til Expressen.

– Vi vet ikke hvor mange som befant seg i båten som holder på å synke. Vi mistenker at minst to personer er i vannet. 4.45 fikk vi en rapport om at det er blitt hørt skrik i vannet, sier han.

Det er ikke optimale værforhold i området, opplyser redningstjenestene. Det er ikke sterk vind, men mørkt og kaldt.

Ifølge Aftonbladet ligger vanntemperatiuren på fire grader.

– Akkurat hva som har skjedd mellom fartøyene, sier Jonas Franzén til Aftonbladet.

Ifølge Marinetraffi.com dreier det seg om to lasteskip. Scot Carrier er registrert i Storbritannia. Skipet er 90 meter langt, ble bygd i 2018 og var på vei fra Salacgrīva i Latvia til Montrose i Storbritannia. Det er ikke kjent hvilken last skipet har.

Karin Hoej er registrert i Danmark, 55 meter langt og ble bygd i 1977. Det var på vei fra Södertälje i Sverige til Nykøbing Falster i Danmark. Det skal ikke ha last.

En rekke fartøy leter mandag morgen etter overlevende i området. Seks redningsbåter og to helikoptre fra Sverige og Danmark bidrar i redningsaksjonen.