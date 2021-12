Stor redningsaksjon i Østersjøen – to fartøyer skal ha kollidert

To lastebåter skal ha kollidert i Østersjøen. Et av skipene har kantret og er i ferd med å synke. Det er meldt om skrik fra personer i vannet.

Den danske lastebåten Krin Hoej er den ene av de to båtene som skal ha kollidert. Lastebåten skal ha kantret og være i ferd med å synke.

13. des. 2021 07:36 Sist oppdatert nå nettopp

Expressen skriver ulykken som involverte lastebåtene Karin Hoej og Scot Carrier, skjedde i 3.30-tiden natt til mandag. Båtene var mellom Bornholm og Ystad.

– Vi vet ikke hva som har skjedd ennå. Ett av fartøyene har kantret og ligger opp ned, sier Jonas Franzen i svenske Sjöfartsverket til Expressen.

En rekke fartøyer leter mandag morgen etter overlevende i området. Seks redningsbåter og to helikoptre fra Sverige og Danmark bidrar i redningsaksjonen.

– Prioriteringen er å redde liv, sier Franzen til Aftonbladet.

Sjøfartsverket vet ikke hvor mange personer det var ombord i båten, som nå holder på å synke.

Klokken 07.30 mandag morgen var det ikke funnet personer i vannet ennå, ifølge svenske medier.

Skrik i vannet

– Vi vet ikke hvor mange som befant seg i båten som holder på å synke. Vi mistenker at minst to personer er i vannet. 4.45 fikk vi en rapport om at det er blitt hørt skrik i vannet, sier han.

Det er ikke optimale værforhold i området, opplyser redningstjenestene. Det er ikke sterk vind, men mørkt og kaldt. Vinden skal ha en styrke på mellom null og fire meter pr. sekund ved ulykkesstedet.

Ifølge Aftonbladet ligger vanntemperaturen på fire grader.

– Akkurat hva som har skjedd mellom fartøyene, sier Jonas Franzén til Aftonbladet.

Ifølge Marinetraffic.com dreier det seg om to lasteskip. Scot Carrier er registrert i Storbritannia. Skipet er 90 meter langt, ble bygd i 2018 og var på vei fra Salacgrīva i Latvia til Montrose i Storbritannia. Det er ikke kjent hvilken last skipet har.

Karin Hoej er registrert i Danmark, 55 meter langt og ble bygd i 1977. Det var på vei fra Södertälje i Sverige til Nykøbing Falster i Danmark. Det skal ikke ha last.

Synker

Ifølge Forsvarets operasjonssenter i Danmark er det Karin Hoej som har kantret og som skal være i ferd med å synke.

– Vi kan se på radarovervåkingen vår at det sannsynligvis har vært en kollisjon mellom to mindre lasteskip nordvest for Bornholm, sier vakthavende offiser Steffen Lunn til Ritzau.

Like før klokken 07 mandag var det fortsatt ikke funnet noen overlevende, skirver Aftonbladet.